René Périgois raccroche son micro après 36 ans à commenter des courses hippiques dans l'Ouest

Depuis 1986, il était la voix de nombreux hippodromes de la région. René Périgois a raccroché son micro de speacker de courses le 21 décembre dernier à Craon. Cet imprimeur à la retraite a géré ses deux carrières professionnelles en parallèle en commentant selon les années entre 60 et 80 réunions par an, à Sennones, Châteaubriant, Jallais, Le Lion d'Angers, Saumur, Tours...

ⓘ Publicité

Le milieu hippique est devenu une passion très jeune pour René Périgois, originaire de Renazé. "On n'avait pas les moyens de beaucoup se déplacer et il y avait des hippodromes un peu partout. C'était la sortie du dimanche, donc j'y allais avec mes parents. À partir de dix ans, j'ai vécu à Craon. Pendant une semaine, les usines, les écoles, tout s'arrêtait."

À 17 ans, le jeune homme devient imprimeur, notamment de programmes hippiques. En 1986, il commente sa première course à Sennones pour dépanner. "Il y avait trois commentateurs dans la région et ces gens-là cherchaient quelqu'un. Donc c'est parti sur un coup de tête dans une conversation, bah oui, pourquoi pas. Et ces gens-là étaient absents et il n'y avait personne d'autre. Et là, vous débutez tout de suite, vous êtes dans le vif du sujet."

La méthode Périgois : apprendre vite le nom des chevaux juste avant la course

L'aventure dure 36 ans, 36 ans à commenter avec toujours la même passion et la même méthode : apprendre quelques instants avant la course le nom des chevaux. "En deux minutes, j'en apprends 14, 15, 16. 18 si c'est possible. Les jockeys, les couleurs. Et puis après c'est parti, on peut mettre le programme dans la poche. Vous les apprenez rapidement pour les oublier rapidement. Parce qu'après il y a la course d'après qui va arriver."

René Périgois s'était dit qu'il raccrocherait à 65 ans. Il a finalement fait deux saisons de plus pour ne pas terminer sa carrière sans public en tribune. S'il a éteint son micro de speaker, René Périgois ne quitte pas totalement le monde hippique. Le retraité est vice-président de la société de courses de Segré et compte bien s'investir. La passion est toujours là.