Renforts de policiers à Châteauroux : "On travaille dans de meilleures conditions et en sécurité"

Après des mois de réduction des effectifs, la tendance est en train de s'inverser au commissariat de police de Châteauroux. En plus des 16 agents déjà arrivés depuis le début de l'année, conformément à la promesse du ministre de l'Intérieur, ce sont cinq policiers qui doivent venir en renfort à partir du 20 décembre. "Le compte est bon pour le moment. Il faut faire en sorte que ça dure comme ça à l'avenir. Il ne faut pas qu'on reprenne une chute comme les années précédentes", souligne Jérôme Retaillaud, représentant du syndicat Alliance Police Nationale dans l'Indre.

Invité de France Bleu Berry ce mercredi, il ne cache pas son sentiment de satisfaction. Ces cinq arrivées vont permettre également de compenser les trois départs à la retraite prévus en début d'année. La présence policière accrue ces derniers mois va donc se confirmer. "Nos patrouilles sont plus nombreuses. On travaille dans de meilleures conditions et en sécurité. Cela nous permet d'avoir un plus large spectre d'interventions et c'est beaucoup plus confortable de travailler avec les effectifs nécessaires", confirme Jérôme Retaillaud.

Si on reste comme ça pour les effectifs sur la voie publique, alors on sera bien

Pour autant, la situation est encore loin d'être idéale. Il n'y a plus de brigade anti-criminalité de nuit. Et puis les officiers de police judiciaire ne sont pas assez nombreux, dénonce le syndicat. "C'est compliqué à Châteauroux. Nos enquêteurs sont en souffrance : les dossiers s'entassent, on n'arrive pas à traiter dans les temps les enquêtes en cours. C'est compliqué. Il y a aussi un problème national de formation de ces officiers", conclut Jérôme Retaillaud, représentant d'Alliance Police Nationale dans l'Indre.