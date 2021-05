EN IMAGES - À Rennes, 1.700 manifestants défilent pour le retour du 1er mai dans la rue

Le parcours de la manifestation était inédit. Plus de 1.700 personnes se sont rassemblées près du stade Robert Poirier samedi 1er mai vers 10h30 pour un défilé à travers les rues du quartier Villejean.

La manifestation était organisée à l'appel de nombreux partis politiques et de syndicats : la CGT, FO, FSU, Solidaires et la FSE. La CFDT était absente du cortège à cause du risque sanitaire. "C'est très dommage que nous soyons divisés un 1er mai, regrette Dominique Besson-Milord, la secrétaire générale de la CGT en Ille-et-Vilaine. Plus nous serons unis, plus nous pèserons sur les décisions gouvernementales."

Un parcours avec des arrêts symboliques pour la santé, l'éducation et la culture

L'année dernière, le rassemblement avait lieu en ligne, crise sanitaire oblige. Fabrice Lerestif, le secrétaire générale de FO Ille-et-Vilaine, n'avait pas raté une manifestation du 1er mai depuis l'âge de 15 ans. Il insiste sur l'importance du mouvement dans la rue. "Je crains aujourd'hui à la fois le bruit des bottes (en référence à la tribune des militaires dans le magasin Valeurs Actuelles, ndlr) mais surtout le silence des pantoufles : il ne faut pas se résigner, se lamenter et se contenter d'être sur les réseaux sociaux où l'on se parle à soi-même."

Cette lycéenne de 17 ans s'inquiète pour son avenir en tant qu'étudiante mais aussi en tant que jeune femme. © Radio France - Maxime Glorieux

Les filières représentées sont nombreuses et variées. Le parcours du cortège leur rend hommage avec des arrêts symboliques devant l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique), La Poste, une université... Chaque arrêt est accompagné d'une prise de parole du milieu concerné.

Ils alertent sur les dangers du télétravail

Le collectif Inter-Hôpitaux est présent dans le cortège pour dénoncer les dégradations de leurs conditions de travail. Annaïck, elle, est éducatrice spécialisée et se sent proche du milieu hospitalier. "Dans le cadre du Ségur de la santé on aurait voulu avoir les mêmes avantages que dans le sanitaire. On nous en demande de plus en plus, au même titre que les infirmières", explique cette maman venue avec son fils de 11 ans et son adolescente de 18 ans. Nous sommes là pour inculquer des valeurs à nos enfants et c'est grâce aussi à notre ado de 18 ans qui est très engagée."

Le télétravail revient souvent dans les conversations du cortège de cette fête du travail. "Il convient à un certain nombre de personnes mais il faut être très vigilant sur ses inconvénients", s'alarme "Manu", une enseignante rennaise. Si elle n'est pas encore en télétravail, Pauline, une étudiante de 19 ans, a partagé la même inquiétude ces derniers mois. "C'est hyper important d'être là. Le gouvernement a totalement oublié les étudiants, on était chez nous, dans le mal derrière nos caméras. Durant le deuxième confinement, on était les seuls confinés !" L'étudiante à Rennes 2 souligne que certains de ses amis ont dû se rendre à des distributions alimentaires. "Avant je n'allais jamais en manifestation mais maintenant on participe de plus en plus avec mes amis."

Contre la réforme de l'assurance chômage

La fin du parcours était prévue devant le fonds régional d'art contemporain Bretagne (FRAC), en soutien aux intermittents du spectacle. Ces derniers avaient organisé de petites représentations théâtrales et des animations. "Une forme esthétisée laisse un bon souvenir. Nous sommes pacifiques et nous sommes surtout des êtres de culture, le 1er mai est un événement culturel majeur !", explique Laurent Voiturin, comédien et membre de la CGT Spectacle d'Ille-et-Vilaine. Il espère la reconduction de l'année blanche, accordée une première fois en mai 2020, afin d'être certain du prolongement des indemnisations chômage des artistes.

Les salariés de La Janais à Rennes étaient présents dans le cortège. © Radio France - Maxime Glorieux

Les intermittents du spectacle ne sont donc pas concernés directement par la réforme de l'assurance chômage. "Cette réforme de l'assurance de chômage va toucher des personnes avec qui on va travaille, qui sont autour de nous, nous sommes solidaires. S'ils sont traités de la sorte cette année, il est évident que nous aussi, à notre tour, on sera traités de la même façon l'année prochaine lors des négociations", s'inquiète Laurent Voiturin.

Les membres rennais du collectif Inter-Hôpitaux alertaient sur la dégradation de leurs conditions de travail. © Radio France - Maxime Glorieux

Le choix du parcours dans le quartier Villejean avait pour objectif, entre autres, de sensibiliser les habitants de ce quartier populaire. "Ceux qui vont très mal ne sont pas là !, regrette Michel, un autre intermittent, avant d'ajouter : Mais ce plaisir et cette joie dans la manifestation redonnent de la vitamine pour repartir...!"