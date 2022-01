Rennes : 10% de trafic en moins sur les routes depuis la rentrée de janvier

La Direction interdépartementale des routes Ouest et Rennes métropole constatent une baisse importante de la circulation par rapport à d'habitude en ville et sur la rocade sur la semaine du 3 au 9 janvier.

Il s'agit très certainement d'une conséquence du télétravail, qui fait son grand retour depuis le début de l'année : la circulation est plus faible que d'habitude sur la semaine du 3 au 9 janvier.

Octobre et novembre, c'était atroce

"Là, je mets environ 20 minutes en voiture, alors qu'avant c'était plutôt 45 minutes, se souvient Claire, qui vient tous les jours de Bourgbarré, au sud de la métropole. Octobre et novembre, c'était atroce, on passait notre temps en voiture. Là, on voit bien que les gens télétravaillent, c'est plus fluide le matin."

Selon Rennes métropole, sur les voies "de l'intra-rocade rennaise", le trafic de la semaine de la rentrée (lundi au vendredi) était 11% inférieur à celui de la semaine du 13 au 19 décembre. Sur la rocade, le niveau de la circulation était 9% moins élevée cette semaine du 3 au 9 janvier, comparé à la même semaine en 2020, selon la Diro.

"Que les gens soient en télétravail, ça m'arrange !" Copier

Tout le monde ne ressent pas cette baisse. "Depuis le début de l'année, c'est comme la fin de l'année dernière, tempère Claudine. C'est pas du tout comme les vacances scolaires, par exemple, où l'on voit bien qu'il y a moins de monde."