Droits des femmes : 1.500 manifestants dans le cortège à Rennes

Une forte mobilisation, dans les rues de Rennes, ce mardi. En cette journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, quelque 1.500 manifestants ont défilé dans la journée, selon la police. Ils répondaient à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, l’Union pirate et du collectif NousToutes35. Parti de Villejean, le cortège a ensuite rejoint la place de la République, où s'est tenue une kermesse féministe dans l'après-midi.

Les organisations avaient également appelé à une grève, en ce 8 mars. "La grève féministe, c'est à la fois le travail salarié et le travail domestique", expliquait ce mardi matin Val, membre du collectif Nous toutes 35, invitée de France Bleu Armorique. "On voit que la répartition du travail domestique est totalement déséquilibrée, et ce déséquilibre augmente lorsque des enfants font partie de la cellule familiale."

"Malgré le manque de considération à notre égard, nous faisons tourner le monde ! C’est nous qui élevons les enfants à l’école et à la maison, c’est nous qui nettoyons les maisons et les entreprises, c’est nous qui soignons et accompagnons, qui produisons et vendons les produits de première nécessité. Parce que nous sommes indispensables, nous sommes puissant·es. Pour ce 8 mars 2022, nous appelons à la grève féministe sur les lieux de travail, dans les foyers, dans les écoles et les universités ainsi qu’à arrêter toute forme de consommation. Cessons tout travail productif et domestique, rétribué et gratuit", indiquait par ailleurs le collectif sur sa page Facebook.