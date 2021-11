300 personnes ont relié le rond-point de Taillis à Cesson-Sévigné, au carrefour de l’avenue du général Patton à Rennes. Ce sont les lieux où sont mortes deux cyclistes, Grâce et Mélanie, en 2019 et en juin dernier.

Rennes : 300 personnes marchent en mémoire de deux cyclistes décédées et pour réclamer plus de sécurité

"Grâce et Mélanie ne seront pas des faits-divers", a déclaré Anne, la mère de Grâce, une Mayennaise décédée à Rennes en 2019. Elle résume le sens de cette marche qui a réuni 300 personnes à Rennes ce dimanche. Une manifestation en hommage à ces deux femmes, tuées alors qu'elle circulaient à vélo, l'une au rond-point de Taillis à Cesson-Sévigné, l'autre au carrefour de l’avenue du général Patton et de l’avenue de Rochester, à Rennes.

Les participants et les proches ont aussi défilé pour réclamer de meilleurs infrastructures pour les vélos, notamment au niveau des intersections. Ils réclament par exemple des ronds-points "à la Hollandaise", où les cyclistes et les automobilistes sont bien séparés. Les organisateurs diffusent aussi leur revendication via une pétition sur Change.org.

La mère de Grâce a lancé une pétition pour interpeller les pouvoirs publics © Radio France - Caroline Félix

Les participants réclament des aménagements plus sécurisés pour les vélos © Radio France - Caroline Félix