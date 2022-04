Rennes : 400 personnes à la marche blanche pour Marie, victime de féminicide

Environ 400 personnes se sont rassemblées en mémoire de Marie, à Rennes, ce samedi après-midi. Marie, c'est cette femme de 45 ans, victime d'un féminicide le 12 avril dernier, alors que ses enfants se trouvaient dans l'appartement. Son mari, déjà condamné pour violences conjugales, est en détention provisoire depuis les faits.

La marche blanche, organisée par le collectif Kune, qui regroupe des femmes du quartier Villejean, s'est élancée de la dalle Kennedy, avant de se rendre devant le domicile de Marie, où une minute de silence a été respectée en mémoire de la mère de famille. "Elle s'est remis avec lui, nous a caché cela", raconte Bambine, alors que le mari de la victime avait été condamné en 2019.

le cortège s'est rendu devant l'immeuble où habitaient Marie et ses enfants. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Marie s'en était d'ailleurs ouverte auprès de ses proches. "C'était plus qu'une amie. On se connaissait depuis 2001, c'était presque une sœur pour moi. Ce qui lui est arrivé, on ne l'accepte pas. Aucune femme ne mérite de mourir, on n'est pas d'accord."

"Tous les jours je me demande pourquoi j'ai survécu"

Dans la foule, beaucoup d'anonymes, et des femmes pour qui le meurtre de Marie résonne particulièrement. "Il y a trop de féminicides qui restent impunis, trop de femmes qui vivent dans la peur", témoigne Agnès, qui vit près de Rennes. Depuis près de deux ans, le compagnon de celle qui se surnomme une "survivante" est mis en examen mais a été libéré après un an de détention provisoire. "Tous les jours je me demande pourquoi j'ai survécu. Tous les jours je vois qu'il y a encore de la violence en toute impunité, que la justice ne fait rien, que les victimes ne sont pas défendues. Les coupables sont libérés, les victimes doivent se battre tous les jours pour faire valoir leurs droits. Tous les jours je me demande si, demain, je vais survivre ou pas. Cela, personne, ni l'état, ni la justice, ni l'avocat, ni personne, ne peut m'aider. Voilà pourquoi c'était important que je sois là."

L'association féministe Nous Toutes 35 a apporté son soutien au rassemblement, pour Marie et les autres. "Si on n'est pas là, c'est passer sous silence ce qu'il s'est passé et le silence tue. Aujourd'hui on doit crier pour Marie et toutes les personnes tuées par leurs conjoints", indique Pauline. La marche blanche s'est finalement dispersée au point de départ, sur la dalle Kennedy, où restent écrites à la craie, sur le sol, quelques lettres : le nom de MARIE.