Rennes : 500 permis de conduire en attente de leurs propriétaires en préfecture

Aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont près de 500 permis de conduire qui attendent depuis plusieurs mois leurs propriétaires en préfecture à Rennes.

Entre 300 et 500 permis de conduire attendent leurs propriétaires en préfecture à Rennes. Si ces conducteurs ne viennent pas les chercher dans les six prochains mois, ces permis seront détruits !

Comment peut-on oublier son permis de conduire en préfecture ?

A cette question, les services administratifs de la préfecture n'ont pas vraiment de réponse, mais le constat est bien là. Depuis quelques mois, ce sont entre 300 et 500 permis de conduire tous neufs qui s'entassent dans les placards.

Leurs propriétaires ne viennent pas les réclamer. Il s'agit à la fois de permis obtenus après un renouvellement, un échange de permis étranger ou après réussite dans une nouvelle catégorie. Une hypothèse toutefois pour expliquer cet oubli. Lorsque que l'on renouvelle son permis, moyennant 25 euros dans certains cas, il faut s'inscrire en ligne sur le site ants.gouv.fr, pour suivre la fabrication du nouveau document. C'est via ce site internet que l'on est informé que le document est prêt. Il faut compter en général trois semaines. Sauf que de nombreux conducteurs ne s'inscrivent pas sur ce site, et ne sont pas donc pas informés qu'ils doivent venir chercher le document. Les services administratifs font bien quelques relances par téléphone mais ils n'ont pas les moyens d'appeler tout le monde. Désormais ils détruiront tout permis non retirés dans les 6 mois après sa fabrication.