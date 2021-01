VIDÉO - Rennes : 800 manifestants en soutien aux raveurs, des débordements en marge du rassemblement

Le rassemblement s'est déroulé dans le calme pendant près de trois heures, avant l'arrivée surprise d'un mur de son sur l'esplanade Charles-de-Gaulle, à Rennes. Environ 800 personnes étaient réunies tout l'après-midi pour apporter leur soutien aux mis en examens de la rave party de Lieuron (Ille-et-Vilaine).

Tout se déroulait dans le calme avant l'arrivée de plusieurs véhicules sur l'esplanade avec à l'intérieur un mur de son et un groupe électrogène. Cela malgré une forte présence policières et de nombreux contrôles tout autour du lieu de la manifestation. Un arrêté préfectoral avait interdit la présence de ces sound-systems.

Le matériel à peine installé peu après 16h, une intervention des forces de l'ordre avec renfort de gaz lacrymogènes est lancée pour disperser les manifestants. Dans un communiqué, le "comité de soutien aux inculpés de la Maskarade" explique que le matériel devait servir "aux prises de paroles". En réplique des feux d'artifices sont tirés sur les policiers. S'en suit des affrontements. D'abord cours des Alliés, avant que la foule ne prenne la direction du centre commercial Colombia.

Une dizaine de manifestants pénètrent à l'intérieur. Une vitrine est brisée alors que les affrontements se poursuivent sur la place du Colombier. Pendant plus d'une heure la confrontation se poursuit jusqu'à l'esplanade où plusieurs manifestants sont interpellés.

Toujours dans son communiqué, le comité de soutien assure que "plusieurs personnes ont été blessées et le matériel volontairement endommagé et confisqué". Ils demandent par ailleurs "l’arrêt de la stigmatisation et de la répression des alternatives culturelles et sociales et l’arrêt des poursuites disproportionnées contre les participant.es et les organisateur.trices de la Maskarade du 31 décembre."