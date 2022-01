Rennes : à 20 ans, il lance une récolte de dons en ligne pour les sans-abris

Il espère dépasser les 618 euros rassemblés lors de sa dernière récolte de dons. Martin Rousselot, 20 ans, lance ce dimanche soir une cagnotte en ligne pour faire le plus de distributions possibles auprès des sans-abris du centre-ville de Rennes cette année. "Le nombre de maraudes dépend de la somme récoltée", écrit-il sur la description de la cagnotte. Chaque distribution coûte une centaine d'euros.

Pour financer des plats cuisinés et des vêtements

Créée en octobre 2019, son association, Tous Inclus, multiplie les actions et vient en aide à davantage de sans-abris depuis le début de la crise sanitaire. L'argent récolté servira à "offrir de la nourriture chaude et des vêtements aux personnes SDF de la ville de Rennes". Les plats proposés à chaque maraude sont cuisinés en amont par des bénévoles. Le Rennais recherche toujours des petites mains pour l'aider à cuisiner et à distribuer. Pour Noël, Martin a réalisé une distribution de cadeaux. Il développe aujourd'hui des mini-documentaires en forme de portrait de sans-abris. Le premier épisode est déjà en ligne.