Rennes : à bord du bus ou du métro, la carte bancaire peut devenir un ticket de transport

Depuis ce lundi, il est disponible de valider un titre de transport directement avec sa carte bancaire, dans les métros et les bus rennais. La nouveauté est mise en place par le réseau Star. Le service est sécurisé, assure Kéolis, qui gère le réseau de transports en commun. Son directeur marketing, Armel Guenneugues, était l'invité de France Bleu Armorique pour l'occasion.

Ma carte bleue peut devenir mon ticket de bus, comment cela fonctionne ?

À partir de ce matin, il devient extrêmement simple d'accéder aux bus et au métro du réseau Star de Rennes Métropole. A l'entrée, dans le bus ou dans le métro vous présentez votre carte bancaire sans contact sur le valideur et vous pouvez voyager pendant une heure en illimité sur le bus et le métro, un peu comme quand vous achetez votre baguette chez le boulanger, vous présentez simplement votre carte bancaire.C'est 1 euro 50, c'est même 10 centimes moins cher puisqu'il n'y a pas le coût du ticket rechargeable qui est facturé en plus. Vous et moi, chacun d'entre nous, nous utilisons désormais énormément la carte bancaire sans contact. On a de moins en moins de monnaie sur nous. Il devenait urgent que les bus et les métros s'adaptent à cette évolution d'usage, tout simplement.

Comment cela se passe si on est plusieurs ? Si je suis en famille, que j'ai des enfants ?

Pour l'instant, on lance cette nouveauté avec uniquement une carte bancaire pour une personne. Si on voyage à plusieurs, il faut comme avant utiliser soit une carte KorriGo, soit un ticket rechargeable. On a voulu faire plus simple pour le lancement, et puis, à l'avenir, c'est une évolution qui pourra venir.

Une question se pose, c'est celle de la sécurité. Comment être sûrs que nos données personnelles sont bien protégées puisque lors d'un contrôle, je vais présenter ma carte bancaire à un agent ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau service est lancé avec une certification bancaire. On respecte toutes les normes en vigueur, c'est-à-dire que les données ne transitent pas en clair, elles sont directement cryptées. D'autre part, quand effectivement, on utilise sa carte bancaire pour prendre le bus ou le métro, si on est contrôlé, on présentera sa carte comme son ticket au contrôleur qui va vérifier que vous avez bien validé dans l'heure qui précède. Mais c'est la seule information que le contrôleur aura. Rien d'autre n'apparaîtra sur son terminal.

Cela vous a coûté combien de mettre en place ce nouveau service ?

C'est une évolution qui s'inscrit dans le renouvellement complet du système billettique. On a mis en place les portillons d'accès au métro, on a également lancé une boutique pour pouvoir acheter en ligne. Et en fait, c'est la dernière innovation qui s'inscrit dans ce projet qui représente plusieurs millions d'euros, mais qui est une modernisation vraiment nécessaire du réseau de transport.

On sait qu'on a beaucoup changé nos habitudes avec les différents confinements, la crise sanitaire. Aujourd'hui, vous en souffre encore ?

Le réseau de transport est à un niveau de fréquentation de 90% de ce qu'il était avant la crise sanitaire. C'est à la fois pas assez, on aspire à reconquérir tous les clients, mais c'est également déjà un niveau de fréquentation qui est soutenu et qu'on va encore chercher à améliorer. Ceux qui ont pris le vélo ou qui font du télétravail, on ne va pas forcément chercher à leur faire changer leurs habitudes. Prendre le vélo, c'est à la fois bon pour la santé et bon pour la ville. Faire du télétravail, ça peut aussi permettre de réduire la congestion en heure de pointe. Donc j'ai envie de dire très bien. Ceux qu'on va chercher à récupérer, ce sont ceux qui sont en voiture, seuls et sans covoiturer. Déjà, les bouchons vont peut être nous aider un peu à les faire revenir ensuite, l'idée, c'est de dire "revenez, on a toute l'offre de transport, on a le maximum de bus et de métro qui circulent". On rend l'accès plus facile aux réseaux de transport, comme avec la nouveauté qu'on évoque ce matin, et puis bientôt, on aura également la ligne B de métro qui va rendre le réseau encore plus attractif. Bref, le réseau est en constante innovation et il est, il vous accueille à bras ouverts.

On l'attend depuis longtemps cette ligne B. Elle arrive quand ?

Je m'inscrirai dans les mots de la présidente de Rennes Métropole, qui a annoncé ce lancement pour début 2022. Je ne vais pas vous donner un scoop ce matin, désolé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les équipes sont ultra mobilisées pour tenir cet engagement parce que la ville, la métropole et le réseau ont besoin que la ligne B soit lancée.

Un dernier mot peut être, sur la grève qui est en cours en ce moment au sein du réseau Star. Tous les weekends il y a des perturbations. Dans Ouest-France, il y a quelques jours, l'Association des usagers des transports d'Ille et Vilaine réclamait un geste financier, vous allez leur accorder ?

On déplore ce mouvement de grève et la gêne occasionnée pour les usagers du réseau. Cependant, ce que je tiens à rappeler, c'est que chaque samedi, on a plus de 90, presque 95% de l'offre de transport qui est assurée. Et donc, après un geste financier, on regarde au cas par cas, selon la situation de chacun, selon la gêne rencontrée.