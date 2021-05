Rennes : aider un jeune à côté de chez soi avec le parrainage de proximité

Recontrer, accompagner et ouvrir un enfant à d'autres horizons, c'est l'objectif du parrainage de proximité, que propose l'association "France Parrainages". En Ille-et-Vilaine, plus d'une soixantaine de jeunes bénéficient de l'accompagnement d'un parrain ou d'une marraine.

Des regards se croisent, les rires fusent. Entre Caroline et Albert, la complicité se ressent. D'ailleurs, cette chargée de mission qui habite à quelques kilomètres de Rennes, se souvient très bien du moment précis où ce petit garçon, d'origine vietnamienne, qui n'a alors que sept ans, rentre dans sa vie. "J'avais déjà fait quelques réunions avec "France Parrainages" (...). Un jour, je m'en souviens très bien, je faisais mes courses, on m'a téléphoné en me disant "Caroline, on voudrait te présenter Albert", se souvient Caroline avec un sourire dans la voix.

La rencontre se fait quelques jours plus tard. "C'était au parc de Brequigny. On avait rendez-vous pour faire connaissance. Et puis tout d'un coup, Albert a déboulé!", s'exclame Caroline. Le petit garçon vit à Rennes avec sa famille, et depuis que Caroline est devenue sa marraine, ils enchaînent les activités en tout genre. "Ensemble on fait pleins de trucs cools. Une fois on a fait du poney, une autre fois du catamaran. On est allés à Nantes pour voir l'Éléphant", énumère timidement l'adolescent de onze ans. Ce lien, qui s'est construit progressivement depuis quatre ans, épanouit beaucoup Caroline. "Mon objectif c'était de donner du temps à un enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je trouve ça génial de partager avec lui et de l'ouvrir un peu au monde. C'était aussi ce que recherchait sa mère", explique Caroline.

"L'idée n'est pas du tout de remplacer les parents", explique Nelly Tanvert, directrice de "France Parrainages" en Ille-et-Vilaine. - Océane Théard

Ne "remplacer personne" mais faire l'expérience de nouveaux liens

En Ille-et-Vilaine, une soixantaine de jeunes sont accompagnés par un parrain ou une marraine dans le cadre de "France Parrainages". Un moyen de sortir de son cercle familial, et de briser l'isolement pour certains jeunes. "Nous on a 90% d'enfants qui sont parrainés qui vivent souvent avec un parent qui l'élève seul. Il y a vraiment l'idée de ne remplacer personne mais, au contraire, de faire l'expérience de nouveaux liens, de l'ouvrir socialement et de le faire sortir de ce qu'il connaît", précise Nelly Tanvert, directrice de "France Parrainages" en Ille-et-Vilaine.

Dans le cadre du parrainage de proximité, l'association "France Parrainages" propose aussi aux bénévoles d'accompagner des jeunes dans leur insertion professionnelle, ou d'aider un jeune migrant isolé à trouver ses repères.

L'association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Plus d'informations sont à retrouver sur le site "France Parrainages".