Rennes : Au Kebreizh, le kebab revisité version haut de gamme

C'est une véritable aventure, que se sont lancés deux associés rennais il y a quelques semaines : proposer un kebab à partir de produits frais et locaux, haut de gamme. Stéphane Pannagas et le chef Florian Bobes ont décidé d'arrêter, au moins temporairement, leur activité au Debriñ, un restaurant bistronomique de la rue Saint-Georges, pour proposer désormais, sur place ou à emporter, le célèbre sandwich turc. Prix : 8,90 euros. Et ça marche, chaque jour, il s'en vend entre 200 et 250. Entretien avec Stéphane, le gérant de Kebreizh.

Vous avez décidé de vous lancer dans le kebab revisité, qu'est-ce que cela veut dire ?

On a décidé de le revisiter avec ce côté un peu local breton, avec un pain fait-maison, en utilisant des produits locaux, donc des fruits et légumes d'à côté, une broche faite maison avec de la volaille de Janzé, que l'on travaille nous même, du poulet entier qu'on débite et qu'on fait mariner. En gros, proposer un sandwich un peu plus haut de gamme, prouver que l'on peut faire du sandwich cuisiné à un prix correct et pas forcément être dans l'industriel, du fast-food, mais de bonne qualité, tout simplement. C'est vraiment une volonté de travailler avec l'artisan d'à côté, et c'est le mood dans lequel je veux croire que toute la restauration devrait aller.

Pourquoi la période du covid-19 a justement été un déclencheur pour vous ?

La frustration de ne pas être autorisés à travailler. On est restaurateurs, c'est notre métier, on nous demande de nous réinventer, ce n'est pas facile. On a quand même pris le pli, à essayer de trouver des solutions, on a expérimenté du coup de la street-food. Mais néanmoins, avec les années qui viennent, on ne sait jamais trop vers où on va. Donc on s'est dit, "on va partir sur une restauration qui nous permet de travailler quoiqu'il arrive et en plus, qui nous amuse".

Vous arrivez à trouver votre public ?

Alors on touche du bois, ça se passe très bien. On a quand même une très belle clientèle qui arrive. J'avoue qu'on a été un peu débordés, même, mais bon, on est ravis. Cela prouve aussi que on ne s'est pas trompés, que c'était une demande qui était réelle et que les gens étaient demandeurs, justement, de ce type de restauration, à manger un peu plus sur le pouce, mais toujours de bonne qualité. On fait entre 100 et 150 sandwich les midis, donc c'est très intense et une centaine le soir. Ça reste assez régulier, donc on espère que cela puisse continuer comme cela.

Est-ce que vous avez dû faire quelques aménagements quand même, en changeant comme ça de type de cuisine?

Oui, parce que du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Avant, on faisait du semi-gastro bistronomique, semi-gastronomique. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Donc, il faut revoir les process différemment. On fait beaucoup plus de volume, il a fallu ramener une cuisine sur le devant, et puis réapprendre pour être capables de faire du volume de manière qualitative. Avant, on n'était que trois ou quatre, là, pour faire du volume et être capables de produire, on a quatre cuisiniers présents avec deux personnes en salle pour pouvoir permettre de fournir midi et soir.

On doit dire adieu au Debriñ ?

Certainement pas, mais je n'en dirai pas beaucoup plus. Effectivement, l'objectif est de rouvrir ce restaurant parce que déjà, ça nous plaît. Que ce soit Florian ou moi, on n'est pas trop du genre à faire la même chose tout le temps. On aime bien changer, on aime bien êtres stimulés. Ce qu'on a créé avec le Debriñ est en pause, on a absolument pas l'intention de le mettre de côté, parce qu'on a adoré ça, et je pense qu'on a gagné une petite réputation avec. On a la ferme intention de revenir, donc, soyez patients.