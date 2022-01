Rennes, Brest et Lorient dans le top 10 des villes où il fait bon vivre

Le Journal du Dimanche révèle, ce 30 janvier, les tops 50 des villes et villages où l'on vit le mieux en France. La Bretagne ne se place pas si mal, avec trois villes et un village dans les tops 10.

Lorient, Brest et Rennes sont les 8ème, 9ème et 10ème villes où l'on vit le mieux, selon le dernier classement révélé par le Journal du Dimanche, ce 30 janvier.

187 critères pour établir le classement

Si Angers détrône Annecy et l'emporte cette année, les villes bretonnes ne sont pas loin derrière avec Lorient, Brest et Rennes en fin de top 10. On retrouve, plus loin, Lannion (25ème), Saint-Brieuc (27ème), Quimper (34ème) et Saint-Malo (43ème).

Dans l'autre classement figurent trois villages des Côtes d'Armor : Saint-Quay-Perros (6ème), Ploulec'h (17ème) et Plouisy (42ème).

Pour son classement, l'association des villes et villages où il fait bon vivre a comparé la quasi-totalité des communes de France métropolitaine, avec 187 critères. Pour la qualité de vie par exemple, cela va des critères du taux de chômage à la couverture haut-débit. Un sondage est réalisé au préalable pour déterminer quels sont les critères les plus importants.