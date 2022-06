Rennes : Bulles Solidaires recherche des bénévoles pour son camping-car-douche à destination des sans-abri

Quatre mois après son lancement, la Bulle Mobile, à Rennes a trouvé son public ! Ce camping-car a été aménagé par l'association Bulles Solidaires et propose aux sans-abri de pouvoir avoir accès à une douche, mais aussi à des sous-vêtements propres ou des produits d'hygiène. Financé par crowdfunding, il a été lancé en février dernier. Depuis, une fois par semaine, il s'installe place de la communauté et une dizaine de personnes en profitent tous les lundis. Aujourd'hui, l'association recherche des bénévoles pour augmenter la présence sur le terrain.

"On a une cinquantaine de bénévoles pour l'ensemble de nos actions, sachant qu'on a d'autres actions que le camping car et le nombre de bénévoles nous permet tout juste de faire une sortie par semaine avec le véhicule", explique la présidente de l'association Bulles Solidaires, Laure-Anna Galeandro-Diamant. "On aimerait en faire tous les jours mais les bénévoles étant bénévoles, tout le monde n'est pas disponible tout le temps. Donc, il nous faudrait encore quelques dizaines de bénévoles de plus. On aimerait beaucoup pouvoir changer d'endroit et aller un peu en dehors du centre ville de Rennes parce que les personnes qui ont besoin d'accès à l'eau ne sont pas uniquement celles qui sont dans le centre-ville."

Une douche, mais pas que

Aujourd'hui, ils sont une grosse dizaine à participer régulièrement au projet de Bulle Mobile. "Heureusement qu'une association comme la nôtre existe parce que cela correspond à un vrai besoin", estime Emmanuel, l'un des co-responsables. "Prendre une douche, c'est le moment ou on s'occupe de soi et de soi seulement. Il n'y a qu'à voir la tête qu'ils ou qu'elles ont quand elles sortent de la douche, car ça va beaucoup mieux." L'idée, c'est aussi de prendre le temps de boire un café, car "les gens viennent aussi pour parler. Les personnes viennent discuter avec nous et ça leur fait du bien" raconte l'autre co-responsable, Hélène.

Si vous êtes intéressés par le fait de rejoindre l'aventure, vous pouvez contacter l'association sur ses pages Facebook et Instagram, ou encore sur le site internet bulles-solidaires.com. L'association précise qu'il faut être disponible environ une fois par mois minimum.