Rennes : ça se bouscule pour la reprise des mariages

Les réserves sont pleines à craquer de robes, et les espaces d'essayages presque toujours pris. Dans ce magasin de robes de mariées en centre-ville de Rennes, c'est l'effervescence. Depuis la réouverture en mai, ça se bouscule. "On fait deux années en une. En 30 ans de carrière, c'est du jamais vu", explique Magali Goupil, la gérante.

Entre ceux qui n'ont pas pu se marier l'année dernière et ceux ont maintenu leur date à l'été 2021, ça ne désemplit pas. Et une nouveauté cette année pour la gérante, les mariages de dernière minute. "D'un seul coup vous avez deux ou trois mariées qui arrivent dans la journée et disent 'je me marie dans trois semaines'. Et il faut trouver une robe. Ça aussi c'est nouveau."

Des mariages de dernière minute

Pour Ludivine ce n'est pas un mariage de dernière minute, il est prévu dans deux mois, en septembre. "Plus d'un an avant on avait décidé de ne pas le faire pendant l'été, au cas où", explique la future mariée. "Et pour l'instant pas de report !"

Un soulagement pour Murielle, la maman venue assister à l'essayage. "C'est quand même très incertain. On se dit est-ce que ça va se faire ? Est-ce qu'on doit commencer les démarches ?" Mais comme sa fille, elle y croit pour septembre. "On se dit que ça va le faire. On respire et on se projette un peu plus."

A peine l'essayage terminé il faut laisser la place pour une nouvelle future mariée. Et il faudra bientôt faire de la place pour celles et ceux qui vont se marier en 2022 et qui sont déjà en repérage dans la boutique. Les premières robes pour 2022 arriveront dans quatre mois.