Rennes candidate pour expérimenter la police de sécurité du quotidien

Emmanuel Macron a défendu ce mercredi son projet de police de sécurité du quotidien. Le chef de l'Etat s'exprimait depuis l'Elysée devant 500 représentants de la police, de gendarmerie et de l'armée. Rennes est partante pour l'expérimenter.

Le président de la République s'est exprimé ce mercredi après-midi à l'Elysée devant les représentants des forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, armée. Emmanuel Macron a notamment évoqué son projet de police de sécurité du quotidien. Les consultations vont commencer dès lundi avec notamment des rencontres prévues avec les syndicats de policiers. A Rennes, le discours a été bien perçu par les deux principaux syndicats de policiers, Alliance et Unité SGP Police FO même si le président ne s'est pas avancé sur les effectifs qui seraient alloués à cette police de sécurité du quotidien.

Pas une nouvelle police de proximité

Pour Emmanuel Macron, il n'est pas question de recommencer la police de proximité car la police de sécurité du quotidien gardera un volet répressif "on fait du social tous les jours précise Frédéric Gallet secrétaire départemental d'Alliance 35, et lorsqu'il faut être répressif, intervenir et interpeller on est là aussi, c'est naturel et c'est le besoin des missions que les policiers accomplissent tous les jours". De son côté David Leveau secrétaire régional d'Unité SGP Police FO estime qu'"en ayant affaire à la population directe, on récupère énormément d'informations qui permettent de résoudre énormément d'affaires car quand il y a des relations de confiance entre la population et la police, les langues se délient".

Rennes candidate

Des villes pilotes vont être retenues pour expérimenter cette police de sécurité du quotidien. La ville de Rennes est candidate comme l'a affirmé récemment. La maire la socialiste Nathalie Appéré a envoyé un courrier en ce sens au ministre de l'intérieur Gérard Collomb. Nathalie Appéré évoque le quartier de Maurepas pour déployer les effectifs de cette nouvelle police.