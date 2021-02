Rennes : ce couple de retraités parraine un étudiant comorien

Alors que de nombreux étudiants étrangers vivent des temps difficiles depuis le deuxième confinement, Darqawi a désormais un parrain, René, et une marraine, Marie-Thérèse. L'étudiant comorien de 24 ans retrouve le couple de retraités rennais plusieurs fois par mois pour déjeuner.

L'étudiant de 24 ans et le couple se retrouvent régulièrement pour déjeuner et échanger sur leur quotidien.

Grâce à eux, Darqawi a pu rebondir après un deuxième confinement compliqué. À Rennes, un couple de retraités parrainent depuis novembre ce jeune étudiant comorien.

C'était très dur, je me sentais isolé

Au moment où ils entrent en contact, par le biais de l'association SOS Etudiants, Darqawi a perdu son travail étudiant, à cause d'un retard administratif dans le renouvellement de son titre de séjour. "Psychologiquement, c'était très dur, je me sentais isolé dans une chambre de 18 mètres carrés... Aujourd'hui, j'oublie les mauvaises idées que j'avais !", raconte-t-il, avec le sourire.

Après des premiers contacts par sms, confinement oblige, l'étudiant de 24 ans vient désormais régulièrement déjeuner chez ce couple de retraités... qui habitent, par chance, à dix minutes à pieds de chez lui.

"En venant ici j'apprends beaucoup de choses : en culture générale, j'avais 3 de moyenne et maintenant je suis à 7", explique-t-il. Il peut compter sur son parrain, un ancien enseignant en géographie : "J'accumule beaucoup de choses, je vous le dis, c'est comme mon père !", lance Darqawi, ce qui ne manque pas de faire sourire René.

Faire le lien entre le moment où ça devient difficile et celui où il redeviendra autonome

Ce parrainage est une formule gagnante pour l'étudiant, comme pour le couple. "Lui, il a encore plein d'énergie, donc ça nous en apporte", glisse Marie-Thérèse, en buvant son café.

Darqawi reçoit également de leur part des coups de pouce financiers alors qu'il peine à retrouver un travail en parallèle de sa formation en géographie. "Tant qu'il n'était pas régularisé au niveau des papiers il ne pouvait pas travailler donc quel moyen avait-il ?! C'était compliqué, explique Marie-Thérèse. Il avait un peu d'argent d'avance car il avait travaillé l'été dernier. On a aidé à faire le lien entre le moment où ça devient difficile et le moment où il va redevenir autonome et retrouver du travail!"

Le moment où ça va reprendre comme avant, je serai avec eux pour aider quelqu'un d'autre

"Le principe c'est "aide-toi et le ciel, donc là ton parrain et ta marraine, t'aideront"", rappelle René. Darqawi enchaîne : "Oui, mais le moment où ça va reprendre comme avant, à ce moment-là je serai avec eux... mais en aidant quelqu'un d'autre!"

En attendant des jours meilleurs, l'étudiant originaire des Comores a prévu de passer derrière les fourneaux lors d'un prochain déjeuner.