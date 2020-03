Rennes : ce dimanche, la messe sera retransmise... sur Youtube !

Confrontée à l'épidémie de coronavirus et au confinement, l'église s'adapte. Les lieux de cultes sont fermés au public, et les diocèses tentent de trouver des solutions. A Rennes, la messe de ce dimanche sera retransmise en direct... depuis Youtube !

Je suis Youtubeur ! - Mgr Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes

A partir de ce dimanche, et pour tous les dimanche de confinement, Monseigneur Alexandre Joly va s'adresser a ses paroissiens directement sur YouTube. Une plateforme vidéo souvent prisée des jeunes, alors à presque 50 ans, cet homme d'église doit s'adapter : "Je ne suis pas spécialiste de la caméra et de la diffusion sur internet, mais on a la chance ici d'avoir un support technique pour les chrétiens d'Ille-et-Vilaine." explique l'évêque auxiliaire.

Des chrétiens déjà en lien depuis le début du confinement avec le Père Nicolas Guillou à Rennes... via Facebook :

Le prêtre voit d'un bon œil l'église se moderniser : "Dans l'Eglise _on découvre l'importance des réseaux sociaux et leur dimension extrêmement positive_. Ce lien, même virtuel, rassure console, et on le voit très bien dans tous les commentaires qui sont mis."

Et pour les moins connectés pas d’inquiétude, il y a toujours l'émission "Le jour du seigneur" diffusé sur France 2. La semaine dernière,.