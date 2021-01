Rennes : ces salariés sont fatigués par le télétravail, ils témoignent

Dès le 7 janvier, les salariés qui le souhaitent pourront revenir sur leur lieu de travail une journée par semaine. Un assouplissement dans le protocole sanitaire demandé aux entreprises pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il faudra toutefois obtenir l'accord de son employeur.

Un allégement bienvenu pour de nombreux employés contraints de télétravailler depuis bientôt près de 10 mois. Fatigue psychologique, surmenage, difficultés à séparer vie privée et vie professionnelle, le télétravail peut rapidement peser sur le moral des travailleurs.

Nous allons être en télétravail jusqu'en juillet.

Pierre, 47 ans, est chercheur dans une grande entreprise de l'agglomération rennaise. Il est en télétravail depuis le mois de mars et même si il voit des avantages pour son organisation, il commence à saturer pour plusieurs raisons. "On est plus immobile chez soi devant sa machine que lorsque l'on est au travail. Il faut une certaine discipline pour tenir, bien s'alimenter, ne pas grignoter, réussir à faire du sport."

Selon lui, ce mode de fonctionnement a aussi tendance à isoler les collaborateurs et pourrait diminuer leur créativité. "C'est très sclérosant d'un point de vue intellectuel. Il manque cette relation aux autres, le côté imprévisible et inattendu des discussions entre collègues, les échanges sur des projets. Tout ça, on ne l'a plus vraiment et en vidéo c'est plus compliqué." Le chercheur émet un souhait : "revenir un ou deux jours par semaine en entreprise mais ça ne se fera pas car a priori nous allons être en télétravail jusqu'en juillet."

Frustrations, difficultés de concentration, isolement

Séverine a la quarantaine. Elle enseigne le français à des étrangers à l'école de commerce de Rennes notamment. Depuis la rentrée elle n'a vu ses étudiants que deux fois. Le reste des cours s'est déroulé en visioconférence. "Enseigner une langue étrangère ce n'est pas que faire répéter des sons, c'est aussi une gestuelle, un regard, des échanges et derrière un écran tout cela n'est pas possible."

Frustration de ne pas voir ses élèves réagir, difficultés de concentration, sans parler des heures passées assises devant son écran et du manque d'échange avec ses collègues, Séverin est aussi très fatiguée. "Je n'imagine pas une autre année comme cela, j'envisage même de changer de métier si cela devait continuer encore comme ça pendant un an. D'autres collègues sont du même avis."

Les plus vulnérables contraints de rester chez eux

Cette coureuse de marathons à la possibilité de se rendre sur l'un de ses lieux de travail deux fois par semaine pour voir ses collègues. D'autres n'ont pas cette chance. Les salariés les plus vulnérables face au Covid doivent rester chez eux.

Chef d'équipe dans une entreprise de mutuelle à Rennes, Frédéric a remarqué une souffrance de plus en plus grande chez ces salariés. "Il faut beaucoup échanger avec eux, ça passe par des appels, des échanges de mails. J'ai vu leur fragilité augmenter au fil des mois. On ne peut pas trop s'immiscer dans la vie privée, c'est délicat. Quand on sent que certains ne vont pas bien du tout, les collègues envoient des messages de réconfort."

Selon un récent sondage commandé par le ministre du Travail, un salarié sur deux souhaite revenir dans son entreprise au moins une fois par semaine.