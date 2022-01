Rennes : chez SOS Amitié, une oreille pour tous les esseulés

Pour certains, ces périodes de fêtes peuvent aussi être une épreuve. Les appels à SOS Amitié, la plateforme d'écoute, sont loin de diminuer à Noël ou au Nouvel An. A Rennes, ils sont une quarantaine de bénévoles à se relayer pour offrir un peu d'écoute à ceux qui sont seuls ou désespérés, en toute confidentialité.

Marie est bénévole depuis 14 ans. Copier

"Au moment des fêtes, le rythme est sans doute un peu plus fort, mais il faut aussi savoir qu'à SOS Amitié, dès que l'on raccroche cela sonne à nouveau", explique Michèle, bénévole depuis huit ans. "J'ai eu des appels avant les fêtes de gens qui nous disent qu'elles vont être seules, qui se sentent encore plus isolées et malheureuses car elles voient autour d'elles toute l'agitation des fêtes que l'on connait bien. C'est encore plus douloureux que le reste de l'année."

Besoin de bénévoles

De très nombreux appels, mais aussi des messages envoyés sur le chat, auxquels les bénévoles tentent de répondre 24h/24. "On a, parfois, à 2 heures du matin, des jeunes de 12-13 ans, et leurs parents sont loin de s'imaginer qu'ils sont en train de livrer des choses très dures de leur vie." Pourtant, en moyenne seul un appel sur trois peut être traité, faute d'écoutants. SOS Amitié est donc continuellement à la recherche de bénévoles pour épauler les équipes en place. Vous pouvez d'ailleurs contacter l'association via ce formulaire.

Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. Les appels sont anonymes et confidentiels.