La MJC Le Grand Cordel à Rennes (Ille-et-Vilaine) organise ce vendredi 2 avril une collecte de vélos qui seront ensuite retapés et distribués gratuitement aux étudiants de la ville.

Rennes : collecte et distribution gratuite de vélos pour les étudiants

La crise sanitaire a fragilisé les étudiants. Les distributions de denrées alimentaires voient arriver de plus en plus de jeunes en situation de précarité. La MJC Le Grand Cordel à Rennes organise une belle opération de solidarité en direction des étudiants.

Des vélos réparés par l'association "La rustine de Beaulieu"

Ce vendredi 2 avril, elle vous invite à vous débarrasser de votre vieux vélo qui traîne dans le garage et à venir le déposer dans les locaux de la maison des jeunes et de la culture, située rue des plantes dans le quartier Beaulieu. La collecte a lieu de 14h à 18h. Les vélos de ville, les VTC, VTT et autres bicyclettes seront ensuite retapés par l'association "La rustine de Beaulieu".

Une distribution gratuite à destination des étudiants aura lieu le samedi 10 avril à la MJC de 13h30 à 17h30.