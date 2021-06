EN IMAGES - Rennes : couvre-feu à 23h, "c'est ce qui nous manquait"

Voir la nuit tomber sur des terrasses pleines, l'image avait manqué à beaucoup à Rennes. La soirée s'est terminée dans le calme à 23h, nouvelle heure du couvre feu à partir de ce mercredi 9 juin. Un sentiment qui avait beaucoup manqué à Jérôme, assis en crêperie avec des collègues. "C'est le retour à la vie normale, c'est ce qui nous manquait ! Sortir, manger au restaurant, boire des verres, regarder les gens passer ... c'est du pur bonheur !"

Les terrasses à Rennes, à l'occasion du passage du couvre-feu à 23h, le 9 juin 2021. © Radio France - Evan Lebastard

Il retrouve des collègues de toute l'Europe, pour le CFIA, grand salon pour les professionnels de l'agroalimentaire. Face à lui Catherine, venue spécialement de Belgique. "C'est notre premier salon depuis plus d'un an, entre cet événement et la possibilité d'être en terrasse après 21h, les deux à la fois c'est un peu le monde d'avant." Les restaurateurs partagent le même enthousiasme. Comme Pierre Eon, il tient le Pierre rue Nantaise. "On n'a pas mis longtemps à remplir le restaurant", explique l'ancien demi-finaliste de Top Chef 2016. "C'est plus confortable 23h, surtout pour la clientèle. Devoir partir à 21h c'est manger à coup de lance-pierre. C'est pas agréable pour eux et pour nous non plus. Mais là c'est bien, ça soulage."

Fin de soirée dans le calme

Ambiance beaucoup plus festive à la terrasse d'un bar pour Mathilde et ses copines. Ces étudiantes en prépa viennent de recevoir leurs résultats. "C'est pile le bon jour ! Le passage à 23h et nos résultats" ... Et elles n'ont pas trop envie de rentrer sagement se coucher au couvre-feu. "La soirée suivra peut-être son cour dans un appartement discrètement", reconnaît la jeune femme. A priori même idée pour Maëlanne et ses copains à la table d'à côté. "On a vécu huit mois enfermés et là ça fait vraiment du bien de sortir et d'être de nouveau avec les copains. 23h ça fait plaisir ... Mais c'est pas assez pour nous donc on va essayer de trouver un after."

Beaucoup de soirées se sont poursuivies dans des appartements. Il y avait une forte présence policière pour accompagner le début du couvre-feu. La fin de soirée s'est passée dans le calme en centre-ville de Rennes. C'est aussi vrai à Saint-Malo et Dinard par exemple.