Rennes dans le top 10 des villes où il fait bon vivre, d'autres communes bretilliennes classées

Il fait bon vivre en Bretagne et ça se confirme encore avec le dernier classement de l'association "Villes et Villages où il fait bon vivre". Pour son palmarès 2023, publié dans le Journal du Dimanche, l'association a classé 50 villes de plus de 2.000 habitants en France. Rennes occupe cette année la huitième place, juste devant Brest classée neuvième. La première ville bretonne de ce tableau est Lorient à la sixième place. Le podium est composé d'Angers, de Bayonne puis de Biarritz.

Deux petites communes bretilliennes dans le top 50

Dans ce classement des 50 villes de plus de 2.000 habitants, on retrouve Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor à la 19e place. Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, est 24e et réalise une belle progression (+19 places). Dans le Morbihan, Vannes fait son entrée dans le classement en gagnant 23 places et grimpe en 30e position.

Autre classement présentée par l'association "Villes et Villages où il fait bon vivre", celui des communes de moins de 2.000 habitants. Parmi les 50 villages classés, on y retrouve seulement deux communes bretonnes, deux villages situés en Ille-et-Vilaine : Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine et Le Minihic-sur-Rance. Ces communes bretilliennes se classent respectivement 21e et 46e.

198 critères pris en compte

Le palmarès couvre l’ensemble des 34.820 communes de France métropolitaine. Pour établir ce classement, l'association prend en compte 198 critères avec cette année une méthodologie intégrant de nouveaux paramètres. La protection de l'environnement (avec notamment les mesures de qualité de l'air) sont des critères étudiés. Autre information prise en compte : les statistiques liées à la sécurité à l'échelle communale (coups et blessures volontaires, cambriolages, vols avec armes ou encore violences sexuelles). Auparavant, seules les données départementales étaient étudiées.