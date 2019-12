La tendance du DIY, le « Do It Yourself », comprenez « Faire par soi-même » prend de l'ampleur, y compris pour les décorations de Noël. Pour explorer ses capacités de création, mais aussi pour éviter de consommer du jetable, les bretons sont nombreux à fabriquer eux-mêmes leur calendrier de l'Avent.

Rennes : "de plus en plus de clients veulent fabriquer eux-mêmes leur calendrier de l'Avent"

Rennes, France

La tendance du faire soi-même est telle, que de nombreuses enseignes proposent désormais des ateliers pour fabriquer des décorations de Noël, ou des calendriers de l'Avent. Chez Cultura à Chantepie, Roselyne et son fils Paul 8 ans choisissent les éléments pour le fabriquer "on a pris de la peinture, des stickers et une structure en bois. On va le faire ensemble, c'est l'occasion de partager un moment."

Le magasin propose des calendriers de l'Avent à faire soi-même © Radio France - Céline Guétaz

Pas besoin d'être un as du bricolage

Solène est animatrice chez Cultura à Chantepie "il ne faut pas avoir peur de son niveau de loisirs créatifs. Certains me disent - je suis nulle pour les travaux manuels- mais ce n'est pas toujours vrai. Et puis, c'est parce qu'on le fait soi-même que ce sera joli". Dans le magasin, la jeune femme propose des ateliers. Les personnes inscrites peuvent choisir différents matériaux pour confectionner leur calendrier de l'Avent "cette année, on aime les couleurs nordiques !"