Rennes : derrière les barreaux, ils deviennent journalistes pour écrire "le Canard des détenus"

Rennes, France

Ces détenus de la prison de Vezin-le-Coquet, près de Rennes, très motivés se retrouvent 2 fois par semaine pour préparer "le Canard des détenus" encadré par 2 professeurs des écoles Evelyne Forcioli et Claude Loyer. Il y a déjà 23 numéros au compteur de ce journal de 20 pages qui parait 2 à 3 fois par an. Au sommaire, des rubriques sur la vie pratique, les activités en prison, la santé, les loisirs, la poésie et les jeux. Il est imprimé en 700 exemplaires, un par cellule, mais aussi pour les personnels de l'établissement pénitentiaire (où sont enfermés actuellement plus de 800 détenus)

"J'ai rencontré..."

La rubrique "j'ai rencontré" permet aux rédacteurs du journal d'aller à la rencontre d'un membre du personnel de la prison. Robert (prénom d'emprunt), un détenu âgé de 60 ans, a déjà interviewé une infirmière "je vais faire aussi un article sur les gens qui s'occupent de la cantine c'est ce qu'on peut acheter en plus de ce qu'on a à manger; j'espère voir les acteurs principaux de la prison, pourquoi pas le directeur s'il veut me parler".

"Le Canard des détenus" numéro 23 © Radio France - Loïck Guellec

Le conflit des gardiens de prison

L'an dernier un sujet sensible a pu être traité, il s'agit du conflit des gardiens de prison qui a eu pour conséquence d'aggraver le quotidien des détenus. Alexis (prénom d'emprunt), 19 ans, s'en est occupé : "on ne savait pas comment procéder car les réactions des détenus étaient virulentes sur le conflit des surveillants, mais en discutant on s'est dit qu'il serait bien de rencontrer un gardien, on en a contacté un et il est venu". Cette rencontre entre un surveillant et un détenu reste un moment fort pour Evelyne Forcioli l'une des enseignantes encadrantes "ça a été un moment de civilité impressionnant, au début il y a eu des ressentiments des deux côtés, puis ensuite il y a eu un vrai échange et l'article est passé". Effectivement l'article, comme tous les autres, a été lu par la direction de la prison et il n'a pas été censuré.

Dignité

"Le canard des détenus" est apprécié dans les cellules "il y a pas mal de gens qui demandent quand le prochain numéro sort; d'autres détenus font des suggestions de sujets" raconte Jean-François (prénom d'emprunt). Robert est plutôt fier de son travail au sein du journal et il retrouve une certaine dignité.