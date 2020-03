Des écoles bretonnes cherchent en urgence des ordinateurs en prêt pour les enfants

" J'ai reçu un coup de téléphone d'une enseignante qui cherche des ordinateurs", raconte Bruno, un habitant du Blosne à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce père de famille, représentant des parents d'élèves a été sollicité pour aider les foyers les plus en difficulté. Depuis le début du confinement lié à l'épidémie du coronavirus, les enfants doivent travailler de chez eux sur des plateformes numériques. Impossible pour certaines familles.

Une inégalité entre les familles

A l'école élémentaire Guillevic au Blosne, la directrice et les enseignants tentent de trouver en urgence des solutions de secours. "Il y a une trentaine de familles sans matériel informatique. Dans le meilleur des cas, les enfants font le travail sur les téléphones portables, ce n'est pas vivable", raconte Mireille Buffiere, directrice de l'établissement. Après un recensement des situations dans ce quartier populaire, elle a alerté la mairie de Rennes, mais aussi le rectorat. "Malheureusement, il n'y a plus d'ordinateur disponible. Ce ne semble pas être une priorité, ils ont d'autres préoccupations a gérer en ce moment", raconte la cheffe d'établissement.

Face a ce manque de solution des institutions, elle sollicite les parents d'élèves de l'établissement. Bruno par exemple, a lancé un appel sur sa page Facebook : "j'ai un contact qui accepte de prêter un ordinateur. Maintenant il faut trouver une solution pour aller le chercher à cause du confinement", raconte ce père de famille. La directrice sollicite également les auditeurs et internautes de France Bleu : "Si vous avez du matériel en plus chez vous, ou si une entreprise a des stocks, ça pourrait permettre d'aider ces enfants". La directrice propose d'effectuer un prêt le temps du confinement.

Pour Mireille Buffiere, cette crise révèle de vraies différences entre les foyers. "On est dans une situation beaucoup plus fragile ici que dans d'autres quartiers de la ville où il y a tous les outils nécessaires dans chaque maison. Il y a des familles que je n'ai même pas encore réussi à joindre. C'est d'autant plus exacerbé avec la mise en oeuvre de ce travail sur internet depuis la maison. Quand tout le monde vient à l'école, on ne voit pas la différence", insiste la directrice.

Pour aider la cheffe d'établissement, vous pouvez téléphoner au 06.99.93.59.38.