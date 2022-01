Rennes : des élèves rencontrent les migrants réfugiés dans le gymnase de leur école

Ces familles de Tchétchènes, Géorgiens, Azerbaïdjanais réfugiés dans le gymnase de la Poterie, à Rennes, ont reçu la visite, ce mardi 25 janvier, à la fin des cours, d'une partie des élèves de l'école voisine, aux côtés d'enseignants, parents, associatifs et syndicalistes.

Élèves, enseignants et parents face aux migrants et les bénévoles qui les accompagnent.

Ils sont un peu plus d'une vingtaine à être venus. Ces parents, élèves et enseignants de l'école de la Poterie, à Rennes, n'ont eu que quelques mètres à faire pour rencontrer les migrants réfugiés dans le gymnase de leur établissement, ce mardi 25 janvier.

Pour qu'ils voient un peu d'autres enfants moins privilégiés qu'eux

- Mathieu, parent d'élève

La rencontre a eu lieu à la sortie des classes, vers 16 h 30, aux côtés des syndicats et associations qui viennent en aide aux occupants du gymnase. "Il n'y a qu'un grillage qui sépare la cour du gymnase, donc les enfants voient d'autres enfants qui jouent ici au gymnase", explique Maël, un des enseignants présents.

"Pas mal de ragots ont circulé dans l'école" - Jérémy, parent d'élève et président du comité d'animation de l'école Copier

Car parmi la quarantaine de migrants, il y a plusieurs familles avec enfants. Ils viennent d'Azerbaïdjan, de Géorgie, de Tchétchénie.... La plupart parle russe et seulement très peu français ; une barrière pour créer des liens. "Chez les enfants c'est beaucoup plus spontané et facile, sourit Jérémy, parent d'élève, là les gamins jouent entre eux, sans forcément parler."

Élèves et parents rencontrent les migrants réfugiés au gymnase de l'école - Reportage Copier

Les syndicats et associations ont lancé un appel aux parents pour faire des lessives ou du soutien scolaire. Les enfants des réfugiés sont encore scolarisés à Maurepas, près de là où ils vivaient avant.