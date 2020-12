Rennes : des galettes des rois très en avance

Frangipane, pomme, poire-chocolat ... Didier Lorand, boulanger rue Vasselot à Rennes, a sorti ses premières galettes des rois ce dimanche 27 décembre, une semaine avant l'épiphanie, début traditionnel de cette coutume.

Une manière pour lui de répondre à l'épidémie de Covid-19. "Nous avons décidé d'anticiper la vente pour faire plaisir à notre clientèle". Et aussi anticiper un éventuel reconfinement qui empêcherait de nouvelles réunions en famille ou entre amis pour partager la galette des rois. "Tout dépend du confinement, comment c'est fait. Mais ne sachant pas ce que janvier nous réserve, nous avons préféré sortir nos galettes."

Didier Lorand sait déjà qu'il ne va pas en vendre autant cette année. "Toutes les entreprises et les associations ne vont pas se réunir sur des galettes comme les années précédentes. On va avoir un manque à gagner."

Un repère rassurant

Cette perte de repères gêne quand même certains, comme Claire. "C'est chouette d'avoir ces étapes là dans la vie. Même si c'est relié à des traditions auxquels on n'adhère pas forcément, ce sont des repères qui sont culturellement rassurants et réconfortant." Et pour les croyants, comme Anne par exemple pour qui la galette "c'est que au moment de l'épiphanie, avant ça n'a pas de sens pour nous."

Elle reste plébiscitée par les clients, même avant la date traditionnel. Certains la réclame même "dès début décembre" explique le boulanger Didier Lorand.