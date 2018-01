Rennes, France

Dès lundi, les travaux vont commencer pour installer des grilles en fer. Ces dernières empêcheront l’accès aux arcades du Palais du Commerce la nuit par le biais des passages latéraux. Il sera toujours possible de déambuler sous les arcades et de traverser le Palais du Commerce via le passage de la Légion d’Honneur.

Les quelques jeunes qui stationnent sur place pour vendre de la drogue ne sont pourtant pas particulièrement cachés près des accès latéraux. Devant chaque boutique, une ou deux personnes attendent les potentiels clients. Certains commerçants sont fatigués de leur présence :

“C’est l’horreur, parfois ça crie ou ça se bagarre. Ils fument voire vendent directement devant la boutique. Certains clients n'osent plus venir”

Hubert Chardonnet, adjoint à la sécurité à la mairie de Rennes, estime que “la situation n’est pas parfaite mais elle s’est améliorée. La fermeture des accès latéraux des arcades facilitera les choses pour faciliter les interventions policières”.

La fermeture des accès latéraux prévue dans le cadre d’un accord signé au printemps dernier entre La Poste, la mairie et la préfecture, n’est pas la seule mesure mise en place pour sécuriser les arcades. L’éclairage nocturne a été renforcé, tout comme les patrouilles des forces de l’ordre. Depuis novembre, les caméras de surveillance de La Poste sont également reliées au centre de visionnage de la police municipale.

Un dispositif insuffisant pour riverains et commerçants

Pour les commerçants, un tel dispositif ne sera pas efficace : “c’est inutile, estime Julien, responsable de la sécurité à la boutique Orange. A la limite, _il aurait fallu fermer toute la façade des arcades avec des vitres, et ne laisser ouverts que les accès latéraux, ça faciliterait les interventions de police_”.

Il y a quelques années, cette idée avait été évoquée, mais retoquée par l’architecte des bâtiments de France, au motif que cela dénaturait trop l’aspect visuel des lieux. Le Palais du Commerce est en effet un bâtiment classé.

Pour Hubert Chardonnet, cette fermeture nocturne des accès latéraux “n’est qu’une première étape” : “d’ici 2023, on aura une restructuration totale des arcades et de la place de la République, mais il faut des études préalables car il y a des contraintes, c’est un bâtiment classé. _Il faut imaginer un lieu avec plus de commerces, moins confiné, et la sécurité sera évidemment un aspect clé du cahier des charges_”.