Rennes : des militants tentent de réquisitionner une école désaffectée pour les familles du camp des Gayeulles

Plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Rennes, ont manifesté ce samedi après-midi, pour réclamer des solutions d'hébergement pour les familles du campement des Gayeulles, dont une partie sont actuellement accueillies à Thorigné-Fouillard, sur un site prêté par les éclaireurs de France. Un rassemblement à l'appel de nombreuses organisations. Les militants s'inquiètent du froid qui arrive, et des conditions de vie sous tente, très précaires. Ils ont d'ailleurs réquisitionné dans l'après-midi une école désaffectée en centre ville, l'école du Faux-Pont.

"Cela fait plusieurs semaines que nous demandons la mise à l'abri des familles du campement des Gayeulles", explique l'un des organisateurs, qui a requis l'anonymat. "La préfecture fait la sourde oreille, et la mairie a décidé de ne pas faire plus que ce qu'ils font. En venant ici, on montre à tout le monde qu'il y a des locaux vides à Rennes, en bon état, qui appartiennent à la mairie. Il n'appartient qu'à la mairie de dire qu'ils mettent cet endroit à disposition. Ce ne sont pas des logements, mais on peut s'aménager, on sait faire, on le fait parfois dans des gymnases." L'école a finalement été évacuée par les forces de l'ordre vers 19 heures, dans le calme, à la demande de la mairie. Les manifestants appellent à un rassemblement, lundi, devant à 18 heures devant la mairie pour dénoncer cette décision. *

Un bâtiment "pas adapté" selon la mairie

Dans un communiqué, ce samedi soir, la mairie se justifie. "Le bâtiment actuellement investi, qui accueillait auparavant l'école maternelle Faux-Pont, n'est pas adapté à de l'hébergement et a été affecté à des associations. La Ville de Rennes, dont la responsabilité pénale est engagée en cas d'occupation sans droit ni titre, a demandé l'évacuation du bâtiment. La Ville de Rennes est fortement mobilisée, depuis de nombreuses années, pour pallier l'insuffisance de places et la saturation du dispositif national de mise à l'abri. À ce titre, la Ville héberge directement 950 personnes, chaque soir, alors même que la mise à l'abri des personnes sans hébergement relève de la responsabilité exclusive de l'État. Elle n'est plus en capacité, logistique et financière, de proposer des places supplémentaires."

Revivez la journée en images

Le commissaire de permanence s'est rendu sur place. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les manifestants organisent un rassemblement ce lundi soir devant la mairie de Rennes. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort