Ils sont méconnus. Ce sont les délégués à la cohésion police population. Il y en a 4 à Rennes. Il s'agit d'anciens policiers à la retraite qui sillonnent les quartiers de la ville en civil et qui sont chargés d'une mission de rapprochement entre fonctionnaires de police et habitants.

Rennes, France

Les délégués à la cohésion police population ont été créés en 2008 par le gouvernement de l'époque. D'abord déployés en région parisienne, ils ont essaimé dans plusieurs grandes villes de France. A Rennes ils sont au nombre de 4. Ces anciens policiers retraités sillonnent en civil ces 4 secteurs différents de la ville. Concrètement ils sont sollicités en cas de troubles de voisinage, de nuisances ou de tensions dans un quartier. L'objectif est de ramener le dialogue et de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. "Mais nous ne sommes ni médiateurs, ni conciliateurs" explique Alain le Daré, ancien chef de secteur nord de la police, qui intervient au Blosne, dans le sud de la ville. "Nous sommes observateurs et on discute sur le terrain". "Le dialogue permet beaucoup de choses" renchérit Laurent Remoué délégué à Villejean-Beauregard-Saint-Martin.

Troubles de voisinage

Agnès Thomas-Pirault a été responsable de la brigade des mineurs et des moeurs au commissariat de Rennes; elle mène une retraite active en temps que déléguée dans le centre-ville et Cleunay : "on a notamment des problèmes de voisinage ou de nuisances avec des bars de nuit; dans ce cas-là, je vais directement voir le gérant en lui demandent de faire des efforts".

Trafic

Autre situation à Maurepas-La Bellangerais où vient d'arriver Jean-Michel Lucas : "il y a un problème de deal près d'une école avec les inquiétudes des parents et des enseignants" explique-t-il; "il faut essayer de résoudre ce problème ou en tout cas de le déplacer avec l'aide des référents du quartier". Quand un problème est résolu, c'est une intervention en moins pour la police nationale qui peut se concentrer sur des enquêtes plus sensibles.

Contact : ddsp35-deleguecohesion1@interieur.gouv.fr