Rennes : des procurations collectées à domicile pour le second tour des municipales

Dernière ligne droite avant le second tour des municipales. Il est encore temps, si vous le souhaitez, d'effectuer une procuration. Pour les personnes âgées ou les malades du coronavirus mais aussi les résidents des Ehpad, ces procurations peuvent être réalisées à domicile. Gaëlle Bourgine, réserviste est l'une des agents qui peut se déplacer à Rennes "Nous pouvons nous rendre chez les rennais, il n'y a pas besoin de justificatif. Il suffit de préciser que l'on ne pas se déplacer physiquement jusqu'au bureau de vote". Ce lundi 22 juin, elle a rendez-vous à l'Ehpad Edilys, dans le quartier Saint-Hélier. Elle arrive juste avant le déjeuner. Plusieurs résidents l'attendent dans le hall d'entrée, leurs papiers d'identité en main. La réserviste prend le temps de rédiger la procuration "Il me faut le nom du mandataire et son adresse. Cette personne doit se rendre dans votre bureau de vote" rappelle la réserviste.

"Le vote est un devoir" - Louis, 91 ans

Louis et Thérèse, 91 ans, font une demande pour la première fois "jusqu'à présent, c'est moi qui me rendait au bureau de vote, mais cette-fois, je ne me sens pas très en forme, et puis, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions pas si nous pourrions sortir de l'Ehpad, en raison du coronavirus" explique la résidente. Emile et sa femme Gisèle, ont désigné leur fille et belle-soeur pour aller voter à leur place, pas question de rater ce rendez vous électoral "j'ai voté à toutes les élections. Nous mesurons l'importance de voter". Même argument pourLouis, résident de l'Ehpad depuis quelques mois "voter, c'est un droit et un devoir".

Pour le premier tour, près de 200 procurations à domicile ont ainsi été collectées à Rennes. Vous pouvez encore demander un rendez-vous jusqu'à ce vendredi 26 juin, 10h.