Rennes : des retraités aident des jeunes à passer leur permis de conduire

Le permis de conduire est un précieux sésame pour un jeune à la recherche d'un emploi. Encadrés par "We Ker" la mission locale à Rennes et en Bretagne, des séniors donnent des leçons gratuites de conduite à des jeunes. Ces retraités complètent ainsi les cours des auto-écoles.

C'est ce qu'on appelle la conduite supervisée et c'est l'activité de l'association de Rennes "AGIRabcd" . Des retraités donnent des leçons de conduite gratuites à des jeunes sans emplois retenus par "We Ker" le réseau des missions locales en Bretagne. "Nous intervenons en complément des auto-écoles" explique Claude Rihouet responsable de l'association "il n'y a pas du tout de concurrence avec elles. Quand on estime que le jeune est susceptible d'avoir son permis, on va le ramener vers l'auto-école qui fera un examen blanc avant l'examen officiel".

En route avec Kelly

Kelly est âgée de 19 ans. Cette jeune femme sans emploi met toutes les chances de son côté pour avoir son permis de conduire. Déjà passée par une auto-école, elle n'est pas encore prête à se présenter à l'examen. Christiane Maggi, septuagénaire dynamique, est là pour lui donner confiance et corriger toutes ses erreurs.

Il faut s'attendre à tout quand on conduit car on ne connait pas les réactions des autres voitures. Le plus difficile c'est de prendre à temps les bonnes décisions au volant - Kelly jeune candidate âgée de 19 ans

Sa monitrice se montre confiante "Kelly s'améliore à chaque séance, mais il reste encore beaucoup de choses à travailler; dans 2, 3 mois elle pourra se présenter à l'examen du permis si elle continue comme ça".

EN SAVOIR PLUS : le site de l'association AGIRabcd à Rennes