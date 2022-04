Rennes : deux manifestations en centre-ville samedi dont l'une est interdite

A Rennes (Ille-et-Vilaine), deux manifestations sont prévues samedi 16 avril après-midi dans le centre-ville, l'une contre le fascisme et le racisme à 8 jours de la présidentielle qui est autorisée. L'autre, organisée par l'ultra gauche rennaise et non déclarée, est interdite par le préfet.

Le centre-ville de Rennes sera placée sous la haute surveillance des forces de l'ordre samedi 16 avril après-midi. L'ultra gauche rennaise appelle à manifester à partir 14h place Sainte-Anne avec comme mot d'ordre notamment "ni Macron, ni le Pen" à 8 jours du second tour de la présidentielle. Ce rassemblement non déclaré est interdit pas le préfet d'Ille-et-Vilaine. Dimanche 10 avril, peu après 20h et l'annonce d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine le Pen, une manifestation spontanée contre l'extrême droite a dégénéré à Rennes.

Une manifestation autorisée

"Une manifestation contre le fascisme et le racisme" est prévue à 15h dans le contexte tendu de l'entre deux-tours. Elle est cette fois-ci autorisée par le préfet, mais pas au départ de la place de la République comme le souhaitaient les organisateurs issus d'un collectif inter-organisations de soutien aux personnes exilées de Rennes. La manifestation partira donc de l'esplanade de Gaulle et le défilé empruntera notamment la place de la gare et le boulevard de la liberté.

Trafic des bus perturbé

Coté trafic du réseau Star de Rennes Métropole, plusieurs lignes seront déviées de 13h à 17h notamment les lignes urbaines 9, 11 et 12 ainsi que les lignes métropolitaines 50, 53, 54, 55, 56, 57, 64 et 67 et les lignes Chronostar