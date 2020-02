Rennes : entre 1.500 et 3.500 manifestants contre la réforme des retraites

Jeudi 20 janvier, plusieurs centaines de manifestants ont participé à la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à Rennes. Ils étaient entre 1.500 selon la préfecture et 3.500 selon le syndicat Force Ouvrière. Ils répondaient à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC et organisations de jeunesse), alors que le projet de loi est actuellement débattu à l'Assemblée Nationale.

Deux mois et demi après le début du mouvement, plusieurs points font toujours l'objet de crispations, notamment celui du financement du régime des retraites.

Une mobilisation qui coûte cher

Hier, la CGT s'est retirée de la conférence sur le financement, qui réunit gouvernement et partenaires sociaux. "Une proposition permettrait de résoudre le problème de l'équilibre du système des retraites : augmenter les salaires à hauteur de 3%", avance Valérie Kerauffret, responsable de l'Union locale de la CGT de Rennes. "3% c'est rien du tout, surtout avec la baisse du pouvoir d'achat. En 1968, on avait eu une hausse de 30%. Je travaille à la poste, je ne suis pas la plus à plaindre. Mais en un an, j'ai eu une augmentation de 0,7% seulement".

A lire aussi : EN IMAGES - Entre 1.500 et 2.000 manifestants à Rennes pour la "retraite aux flambeaux"

Difficile de se mobiliser à chaque rendez-vous. Céline compte 20 jours de grève à son actif et près de 1.400 euros de manque à gagner. "Au-delà des retenues sur le salaire, c'est l'absence au travail qui est problématique", explique la juriste. "Au sein de l'entreprise, on ne cherche plus à nous remplacer, donc ce sont les collègues qui prennent nos dossiers."

Des perturbations en marge du cortège

Vers 12h40, des individus mettent le feu à des poubelles, place de la République. Ils sont une quinzaine, avec masque et cagoule sur le visage, selon des témoins. Les sapeurs-pompiers doivent intervenir pour éteindre le feu. Une autre poubelle est incendiée, au carrefour du Boulevard de la Liberté et de la rue d'Isly. Les CRS interviennent avec canons à eau et gaz lacrymogène. La circulation sur le Boulevard de la Liberté est rétablie vers 13h30.

A lire aussi : Réforme des retraites : nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 20 février