Rennes : Extinction Rébellion veut bloquer la circulation lundi 9 septembre

Rennes, France

Si vous circulez en voiture dans Rennes le matin pour vous rendre au travail ou pour amener vos enfants à l'école, sachez que lundi 9 septembre, cela risque d'être la pagaille dans le centre-ville. Comme nous vous l'avions révélé au mois d'août, le mouvement écologiste Extinction Rébellion prévoit une opération de blocage de l'un des axes du centre-ville à l'heure de pointe.

Prendre le temps de réfléchir

L'objectif n'est pas de bloquer le système économique, en tout cas pas tout de suite. Ce mouvement là est prévu le 7 octobre dans les grandes capitales européennes. En bloquant les automobilistes, les membres d’Extinction Rébellion veulent nous pousser à réfléchir à notre façon de consommer et de produire. "Il y a urgence," disent les militants. "Le réchauffement climatique est en marche et de nombreuses espèces sont menacées, y compris la notre. Nous sommes désolés de bloquer les automobilistes, mais il est temps de prendre le temps, de bousculer le système en place et de trouver d'autres solutions," explique Alex, membre d'Extinction Rébellion.

Une opération non-violente

Lundi, les militants proposeront un café aux automobilistes afin d'ouvrir la discussion. L’opération de blocage dite "de désobéissance civile" se veut non violente. Il n'y aura pas d'affrontement avec les forces de l'ordre en cas d'évacuation, mais l'un des organisateurs l'assure : "ils auront surement du mal à déloger".