Rennes : fin de soirée agitée en centre-ville pour le déconfinement des terrasses

Ils étaient des milliers de jeunes à profiter mercredi 19 mai de la réouverture des terrasses dans le centre-ville de Rennes. Assez tôt dans la journée on ne trouvait plus plus aucune table de libre. Des groupes formés principalement par des étudiants se sont installés un peu partout sur la place Sainte-Anne pour boire un verre et discuter.

Alors que les terrasses étaient rangées à partir de 21 heures pour le couvre-feu et qu'une partie de la foule se dispersait, plusieurs centaines de jeunes sont restés dans le quartier pour prolonger la soirée. Sur la place Sainte-Anne des palettes en bois ont été récupérées sur le chantier de la place Sainte-Anne pour allumer un grand "feu de joie".

La place des Lices à Rennes quelques minutes avant le couvre-feu de 21 heures mercredi 19 mai 2021. © Radio France - Timour Ozturk

Le couvre-feu était en vigueur depuis plus d'une heure, quand la police est intervenue sur la place Sainte-Anne et dans les rues alentours pour évacuer la zone et dégager un espace pour que les pompiers éteignent les flammes.

Des projectiles ont été lancés sur les policiers qui chargeaient les jeunes. Les policiers ont également utilisé du gaz lacrymogène, et tiré au LBD. Vers 23 heures le calme était revenu, le feu éteint par les pompiers place Sainte-Anne et la plupart des fêtards avaient quitté les rues du centre-ville historique.