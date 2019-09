EN IMAGES - A Rennes, forte mobilisation des jeunes pour le climat vendredi

Rennes, France

Une ambiance bon enfant sous un soleil estival vendredi après-midi dans les rues de Rennes. 2500 lycéen.e.s et étudiant.e.s (selon la police) ont manifesté pour le climat au son de "et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité".

Les jeunes ont fait preuve d'esprit d'invention et d'originalité dans leurs slogans , exemples "oui pour la fonte des glaces, mais uniquement dans mon whisky" "si c'est fondu, c'est foutu" "moins de banquiers, plus de banquises" ou le plus drôle venant des lycéens rennais "la terre est la seule planète où le kouign-Amann existe, alors sauvons-là". La plupart d'entre eux portaient des masques symboles d'une qualité de l'air de plus en plus irrespirable.

La marche des jeunes pour le climat à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Rassemblement dans la cour du Lycée Jean Macé à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Marche des jeunes pour le climat à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Marche des jeunes pour le climat à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Samedi 21 septembre, d'autres marches pour le climat à l'appel de très nombreuses associations ou organisations sont programmées notamment à Rennes à partir de 14h30 au départ de l'esplanade de Gaulle, ou encore à Saint-Malo, Redon, Saint-Brieuc et Vannes.