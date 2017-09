Rennes : Gaëlle ne se déplace jamais sans Jodie sa jeune chienne guide

C'est la 6è semaine nationale du chiens guide. Depuis un an et demi, Gaëlle Reynaud, une jeune rennaise de 25 ans non-voyante, vit avec Jodie une femelle de 3 ans avec qui elle se déplace partout. Sa vie a changé.

La 6è semaine nationale du chien guide est l'occasion pour les associations de mieux se faire connaitre et de rappeler qu'elles vivent des dons et des legs des particuliers. Cette année en France le 5000è chien guide d'aveugle a été remis à une femme malvoyante. Gaëlle Reynaud est âgée de 25 ans; elle vit à Rennes. Depuis un an et demi, elle a une compagne de vie et elle s'appelle Jodie, une belle chienne de 3 ans croisée entre Berger Allemand et un Golden. L'animal a été éduqué à l'école des chiens guides de Pont Scorff dans le Morbihan.

Jodie évite tous les obstacles

Gaëlle Reynaud, non voyante depuis l'enfance, ne sort jamais sans Jodie que ce soit en ville, mais aussi dans le métro, les bus ou les trains. Munie de son harnais, la chienne se déplace partout, sait s'arrêter devant un passage piétons, traverse une rue uniquement en écoutant le signal sonore du feu tricolore que Gaëlle active par télécommande. Jodie évite aussi les chantiers qui peuvent obstruer un trajet à pied. La chienne est très concentrée pendant sa mission et quand elle rentre à la maison qu'elle se détend complètement. "On a confiance en notre chien à l'extérieur parce que parfois il nous propose des choses auxquelles on ne s'attendrait pas, parce que c'est très confortable de se déplacer avec lui" explique Gaëlle.

La chienne Jodie © Radio France - Loïck Guellec

Un chien qui coûte cher.

Jodie a été remise gratuitement à Gaëlle Reynaud par une association, mais la formation et l'éducation de l'animal coûte cher, autour de 25 000 euros. C'est pour cela que les associations comme la Fédération Française des chiens guides d'aveugles ont besoin de dons et de legs pour fonctionner.

Reportage à Rennes avec Gaëlle et sa chienne Jodie Copier