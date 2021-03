Rennes : guéri du coronavirus, un patient écrit une lettre très touchante aux personnels du CHU

Depuis le début de la crise sanitaire, ils n'ont pas ménagé leur peine. Les personnels des établissements hospitaliers sont très sollicités, souvent épuisés. Applaudis lors du confinement ils se sont parfois sentis oubliés. Pour exprimer toute sa gratitude envers ces personnels, un patient du CHU de Rennes âgé de 71 ans vient de leur faire parvenir une lettre.

Près de trois mois à l'hôpital

Malade du Covid-19, Jean-Paul a été hospitalisé le 28 octobre au CHU de Rennes et placé en coma artificiel quelques jours plus tard, le 2 novembre. "C'est le 24 novembre que vous me faites revivre!" écrit le retraité rennais dans sa missive. De service en service, le septuagénaire n'est rentré chez lui que le 14 janvier. Il a ensuite suivi des soins de kinésithérapie pendant trois semaines et demi en hôpital de jour.

"Je veux témoigner, afin de dire à toutes les personnes de tous ces services combien je suis reconnaissant et combien je suis admiratif. Toutes ont fait preuve à tout moment de grande compétence et d'une humanité très forte. A toutes, je dois la vie et ma reconstruction." ajoute Jean-Paul.

Il vante les nombreuses qualités du personnel

Le patient évoque la gentillesse, l'écoute, la bienveillance et la compréhension qui ont accompagné son séjour à l'hôpital. "La patience, la détermination et les exigences des soignants m'ont permis de progresser beaucoup plus vite et plus effacement. [...] Il est des prénoms, des yeux et des voix qui resteront à jamais dans ma mémoire."

Après avoir salué la modestie du personnel, ce retraité de la fonction publique émet un souhait. "J'espère profondément que toutes ces personnes seront mieux reconnues par les Institutions dans un avenir proche et que leurs conditions de travail et leurs prises de risque seront véritablement prises en compte."

Aujourd'hui, Jean-Paul va mieux. Il a même pu reprendre le golf ! Au passage il remercie aussi sa femme qui a pris soin de lui pendant toute cette période et bien après.