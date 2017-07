Rennes : ils hypnotisent les passants en pleine rue

Plusieurs hommes se sont lancés ces dernières années dans l’hypnose de rue. Ils proposent, gratuitement, de faire tester les sensations aux passants. A Rennes ils sont là quasiment chaque week-end. Au total, en France, ils seraient jusqu’à 4000 à pratiquer dans la rue.

"Hypnose gratuite", cela fait bientôt trois ans que l’on croise ses affichettes dans le centre-ville de Rennes le week-end. Des pancartes tenues par plusieurs hommes qui attendent patiemment que les curieux viennent à eux.

Ces hommes, se sont Thomas, Grégory, Sébastien, Simon … Ils ont une trentaine d’années et exercent pour certains au quotidien en tant d’hypnothérapeutes. Une pratique qui allie l’hypnose et l’écoute pour amener le patient à trouver des solutions par lui-même. Ces jeunes gens ont pour certains changé de métier, à l’image de Thomas qui a quitté son poste d’ingénieur pour suivre des formations à l’hypnose puis il s’est mis à exercer à Rennes et, sur son temps libre, dans les rues de la ville.

De l’hypnose ludique pour faire tomber les préjugés

Sur la place de la mairie, les trois hommes ne portent ni barbichette à la Messmer, le médiatique hypnotiseur, ni déguisement mais ils le confient "les gens détournent parfois le regard de peur que seuls nos yeux puissent les hypnotiser". D’ailleurs c’est une des raisons pour lesquelles ils passent leur temps libre à faire des démonstrations : déconstruire les préjugés, l’image magique et parfois la peur qu’attise cette mystérieuse pratique.

Pas d’endormissement en un claquement de doigt

Dans les rues de Rennes, et les bars où ils officient aussi, on ne voit pas les passants s’endormir en un claquement de doigt. Ils se prêtent plutôt à des exercices où au son de la voix d’un des hypnotiseurs leurs mains se resserrent et restent collées "contre" la volonté d’un cobaye. En réalité, Thomas l’explique, il s’agit simplement d’un état modifié de conscience un peu comme lorsque nos idées se perdent au fil d’une lecture ou d’une discussion. Selon eux, les phénomènes sont le fruit d’un effet de suggestion et d’un état de conscience intérieur.

Chaque fin de semaine, ils attirent ainsi des dizaines de curieux, comme lors de cette soirée dans un bar de Rennes :

Souvent, les plus réticents repartent plus convaincus qu'à leur arrivée, comme lors de ce samedi :

Démonstration d'hypnose de rue à Rennes Copier

Enfin, les effets de l’hypnose ont été prouvés dans certains cas mais la profession n’est pas encadrée. En France près de 4000 hypnotiseurs de rue officieraient, à Rennes ils informent les plus curieux via leur page Facebook Hypnose de Rue Rennes.