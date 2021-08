EN IMAGES - À Rennes, des cours gratuits de boxe pour les sans-abris organisés par une association

Ces jeunes Rennais avaient permis à des sans-abris de se faire coiffer gratuitement en février dernier. Après plusieurs mois de maraudes, cette fois, ceux qui sont aussi sportifs de haut-niveau ont organisé une séance de boxe. Une quinzaine de sans-abris ont enfilé les gants dimanche 22 août lors d'un entrainement organisé par l'association Rennes Uni, près de la tour des Horizons à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Cinq fois plus de participants que lors du premier cours

Pilou, une sans-abris rennaise est très motivée pour sa deuxième leçon de boxe : "J'étais venue en jean lors de l'initiation, j'en avais bavé, là j'ai prévu le short, le tee-shirt et c'est parti, on y va !" Ils sont une quinzaine de sans-abris à être présents. "La dernière fois, on était trois et on avait essayé de faire venir les gens mais c'était la fin du mois, se souvient Typhaine, entre deux combats. Là au moins, c'est l'été, tout le monde s'est motivé c'est cool !"

Les boxeurs de haut-niveau de l'association ont préparé une séance complète pour les sans-abris, avec des échauffements, du renforcement musculaire et des étirements. © Radio France - Maxime Glorieux

Les gants de boxe sont fournis par l'association, qui a préparé une séance complète avec un échauffement, du renforcement musculaire et des étirements. "Ça fait du bien, on est bien encadrés et on se défoule, c'est génial", se réjouit Pilou. Chaque sans-abris affronte un sportif de haut-niveau, comme Jordan Djuma-Pili, vice-champion du monde universitaire en boxe. Mais ici, la compétition importe peu. "Le but plutôt c'est de créer du lien, et d'amener des personnes qui ne viennent pas du tout du même milieu, à partager un moment ensemble. Nous on apporte ce qu'on peut apporter", indique celui qui est aussi champion de Bretagne dans sa discipline, le muay-thaï.

Jordan Djuma-Pili et Lissandre Mercier ont participé à la création de l'association Rennes Uni l'année dernière. © Radio France - Maxime Glorieux

Si la boxe permet aux sans-abris de se défouler, c'est aussi un moyen de réactiver la circulation sanguine, ralentie par le manque d'exercice. Au fur et à mesure des combats, une odeur de barbecue s'invite dans le square où se déroule l'après-midi. Après l'effort, le réconfort : l'association Rennes Uni a prévu un buffet avant de permettre aux sans-abris de se doucher dans une salle de sport voisine, la Monkey Gym. Des sacs de vêtements les attendent à la sortie.

La combativité, la persévérance, la résilience

Pour Lissandre Mercier, le président de l'association, le sport transmet avant tout des valeurs, "la combativité, la persévérance, la résilience". Son association a commencé par faire des maraudes en lien avec des restaurants, avant de réorienter le projet vers le sport. "On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'associations qui faisaient très bien et même mieux que nous ce qu'on faisait : aider à travers des repas. Là, on s'est dit qu'on était des sportifs de haut-niveau, on pouvait donc enseigner les valeurs du sport."