Rennes : ils ramassent les déchets sur la Vilaine en kayak

En quelques minutes le sac poubelle est déjà bien rempli. Ils étaient une dizaine de kayaks sur la Vilaine samedi à Rennes pour nettoyer le fleuve. Une initiative prise à l'occasion du World CleanUp Day, la journée mondiale du nettoyage. Depuis 2017, partout en France et dans le monde des bénévoles organisent des ramassages de déchets. Cette année c'était donc des kayaks sur la Vilaine, entre République et le Roazhon Park.

Et on trouve de tout comme l'explique Isabelle, une bénévole. "On a des canettes, des fleurs en plastique, des boîtes de kebab et beaucoup de bouteilles d'eau". Si elle s'imaginait trouver encore plus de déchets, elle reconnaît que c'est problématique. "On voit que beaucoup de gens consomment sur les bords de la Vilaine et laissent traîner leurs déchets".

500 kilos de déchets ramassés à Rennes

Derrière elle sur le kayak, Arthur. Il est ravi d'agir concrètement pour l'écologie. "C'est l'impression de faire vraiment quelque chose. C'est pas une table ronde où on fait juste discuter, on est directement utile. C'est agréable de se dire qu'on est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder l'océan."

A l'initiative de ce ramassage, l'Embarcadère, qui loue des kayak, des paddles et des bateaux électriques sur la Vilaine. Mathilde encadre le ramassage. Elle est confrontée aux déchets tous les jours. "C'est beaucoup de masques en ce moment. Des clients nous ont ont ramené des caddies, des vélos... Il y a tout et n'importe quoi ! C'est une initiative à notre petite échelle de faire ce qu'on peut pour nettoyer la Vilaine un minimum.

En tout une dizaine de ramassages ont eu lieu samedi à Rennes. Sur l'ensemble de ces actions, la ville recense 300 participants et 500 kilos de déchets ramassés.