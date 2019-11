Rennes : l'épicerie gratuite ne désemplit pas sur le campus de Villejean

Ouverte depuis janvier 2019 et créée par des étudiants, l'épicerie gratuite propose des produits venant des supermarchés et des cantines scolaires de la ville. Une initiative contre la précarité qui rencontre beaucoup de succès sur le campus de Villejean à Rennes.

Rennes, France

C'est une réponse à la précarité étudiante. Sur le campus de Villejean ,celui de Rennes 2, les étudiants s'organisent pour améliorer le quotidien de leurs camarades. Un petit groupe d'entre eux a créé une épicerie gratuite qui fonctionne depuis janvier dernier. Elle ouvre 3 fois par semaine (les lundi et mardi à 18h et vendredi à 15h) et propose les invendus des grandes surfaces et des cantines scolaires de Rennes. Entre 100 et 200 étudiants s'y rendent à chaque ouverture. "J'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident" souligne Anaïs étudiante en L3 humanités, "mais je m'y rend parfois car la nourriture coûte chère". Une autre étudiante Julia acquiesce car les achats alimentaires représentent un gros budget pour elle.

Monica, Violette et Max-Antoine, trois bénévoles de l'épicerie gratuite © Radio France - Loïck Guellec

L'agriculture paysanne chaque semaine

Manger à sa faim, mais manger sain en respectant l'environnement, c'est l'objectif de l'association Ar Vuhez, la vie en langue bretonne. Chaque mardi, juste à côté de l'épicerie gratuite, des producteurs en agriculture paysanne de la région rennaise viennent vendre leurs productions. "Il y a un maraîcher pour les fruits et légumes, un autre pour le pain et les galettes et une productrice pour les oeufs" explique Ilias co-président de l'association "on propose des paniers à des prix très attractifs pour les étudiants".

Des projets à Rennes 1

Une épicerie gratuite est en projet sur le campus de Beaulieu (Rennes 1) où l'association Ar Vuhez mène déjà certaines de ses activités autour de l'agriculture paysanne.