Rennes : L'Hostel Les Chouettes surfe sur la tendance des auberges de jeunesse nouvelle génération

L'Hostel Les Chouettes a ouvert au mois de juillet à Rennes et rencontre depuis un franc succès. Cet établissement, à mi-chemin de l'hôtel traditionnel et l'auberge de jeunesse, est le premier du genre sur la ville.

A mi-chemin entre l'hôtel classique et l'auberge de jeunesse ! C'est le principe des Hostels, qui essèment un peu partout en France. Le premier du genre a ouvert à Rennes au mois de juillet, et a rapidement trouvé son succès. "Les Chouettes", s'est installé rue Dupont-des-Loges, et propose une cinquantaine de lits, dans une ambiance cosy et branchée.

Les Chouettes propose un environnement cosy aux clients © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ici, tout est décoré avec soin. "Tout a été chiné en brocante, sur le bon coin... même les lustres, dans les étages ! Il n'y a rien de neuf, sauf la literie bien évidemment", sourit la directrice Chloé Fuselier, qui souligne l'ambiance que cela donne à son établissement. "On est tous très jeunes, on a tous moins de trente ans. On tutoie beaucoup nos clients, il y a moins de barrières que ce que j'ai pu rencontrer par le passé dans ma carrière dans l'hôtellerie traditionnelle."

S'adresser à tous les publics

Les Chouettes proposent à la fois un bar et un restaurant, ouvert sur l'extérieur, en plus des chambres simples, doubles et des traditionnels dortoirs, qui peuvent accueillir jusqu'à dix couchages. Un dortoir réservé aux femmes est également disponible. De quoi attirer différents publics. "Dans les dortoirs, je peux accueillir les étudiants, les backpackers, dans les chambres familles, je m'adresse aux familles et aux amis, et dans les autres chambres, cela s'adresse à ceux qui travaillent, qui sont par exemple là à la semaine." Une mixité intéressante pour Chloé Fuselier.

L'Hostel propose des dortoirs avec jusqu'à dix couchages. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Et à en croire les chiffres, cela marche. Après un premier mois un peu au ralenti, l'hostel affiche aujourd'hui 96% de remplissage entre septembre et novembre. "Cela s'explique par plusieurs faits : une offre qui manquait à Rennes, celle des dortoirs, l'attrait de la nouveauté évidemment. Et puis, le fait que l'on accueille aussi le public rennais ! C'est aussi notre but, on a envie d'en faire tant un lieu où on vient dormir, qu'un lieu de vie pour ceux qui habitent le quartier." L'établissement emploie aujourd'hui sept salariés, et est à la recherche d'un autre pour réaliser le ménage des chambres.