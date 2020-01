Rennes : la bataille d'une famille bretonne pour obtenir la nationalité française de leur fille adoptive

Plus de deux ans après sa première demande de nationalité française, la petite Lola, n'est toujours pas officiellement française. Adoptée en 2013 par Laurence et Bertrand Thébault, habitants de Laillé en l'Ille-et-Vilaine, la jeune Haïtienne n'a désormais plus de passeport.