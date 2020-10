Rennes : la brigade numérique de la gendarmerie de plus en plus sollicitée par les internautes

La brigade numérique de la gendarmerie nationale, basée à Rennes, serait-elle victime de son succès ? Avant le confinement, elle recevait 6000 demandes par mois désormais, elle en reçoit 15 000. Il s'agit d'une équipe spécialisée unique en France, qui rayonne dans tout le pays et même à l'étranger. Chaque citoyen peut poser une question, demander des conseils ou des renseignements via un tchat que ce soit sur le site de la gendarmerie nationale ou encore sur les réseaux sociaux. La brigade est disponible 24h/24, 7 jours sur 7 pour des demandes non-urgentes.

51 000 demandes par mois pendant le confinement

La brigade ne lutte pas contre la cybercriminalité mais elle apporte un soutien aux citoyens au quotidien, avec des demandes souvent très vastes à traiter. Derrière son écran, l'adjudant Jean-Noël traite 4 demandes derrière son écran. Ca lui est arrivé d'avoir plus d'une dizaine de questions à gérer en même temps. "Forcément, je priorise le tchat des violences sexuelles et sexistes par rapport à une question sur le recrutement. Là, c'est sûr qu'on fait attendre l'usager, quitte à perdre la conversation", décrit le gendarme.

Même s'ils n'ont pas vocation à le faire dans cette brigade, les gendarmes doivent parfois traiter des urgences. Récemment, ils ont été contactés par une femme enfermée dans sa chambre pour fuir son mari violent. "L'opérateur a su apprécier la gravité et l'urgence de la situation. Le 17 a pu engager une patrouille pour l'intervention", comme l'explique le lieutenant Sébastien Possemé, qui dirige la brigade depuis le 1er août.

Le lieutenant Sébastien Possemé dirige la brigade numérique depuis le 1er août. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les demandes liées aux violences sexuelles et sexistes représentent 2% de l'activité de la brigade numérique. Le reste des demandes sont des questions qui portent sur la vie quotidienne. "Là je suis en relation avec une usagère qui signale avoir répondu via Facebook à une annonce pour un travail et elle a donné toutes ses données personnelles. Elle se rend compte que c'est une supercherie et elle craint une utilisation frauduleuse de ses données personnelles", décrit l'adjudant Jean-Noël.

Il faut parfois faire preuve de patience face à des questions farfelues. Les gendarmes de la brigade numérique doivent donc avoir des qualités relationnelles mais aussi évidemment des connaissances en informatique.