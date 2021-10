Rennes : la confédération paysanne réclame un moratoire sur les projets de méthaniseurs

Environ 70 manifestants se sont rassemblés ce mardi midi devant la préfecture d'Ille et Vilaine. Une mobilisation à l'appel de la confédération paysanne, auxquels se sont joints différents mouvements, pour demander un moratoire sur les projets de méthaniseurs. Il en existe 62 aujourd'hui dans le département, et une petite vingtaine d'autres sont en projet. Les organisations s'opposent notamment à l'utilisation de maïs, pour produire le méthane, source, disent-ils, de concurrence frontale pour les agriculteurs.

Les collectifs dénoncent l'utilisation de maïs dans le processus de méthanisation. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"On estime que les terres agricoles ont une vocation alimentaire, et non une utilisation énergétique", souligne Eric Duverger, agriculteur installé à Montauban de Bretagne, et membre de la confédération paysanne. "Le maïs ensilage est fait pour alimenter les animaux, il ne doit pas être considéré comme un déchet. Les porteurs de projets, les producteurs de méthane, ont un prix de rachat qui est tel qu'il leur permet de racheter du maïs à des prix élevés. Ils viennent en concurrence avec les producteurs de lait, de volailles, de porcs. Pour donner un exemple, il n'est pas rare de voir des méthaniseurs acheter du maïs à 1500-2000 euros l'hectare, alors que le maïs ensilage tourne autour de 1000 euros l'hectare, et que le maïs grain est autour de 1000-1200".

Réunion en préfecture avec les représentants de l'Etat

La confédération paysanne est rejointe dans son combat par plusieurs autres organisations, comme le collectif de soutiens aux victimes de pesticides. "Les méthaniseurs sont devenus un symbole, de ce qui est l'agriculture productiviste", pour Henri Bunnel, trésorier de l'association. "A partir d'une idée au départ plutôt sympathique, on a fait de gros machins, qui se nourrissent de beaucoup de choses, dont du maïs. On est arrivé à la supercherie intellectuelle de produire du maïs pour produire de l'énergie, et non pas pour nourrir des gens et des animaux. Plus on a de maïs, plus on a de pesticides, plus on a de méthaniseurs, plus on a de centralisation des effets de ce type d'agriculture."

Une délégation a été reçue dans l'après midi par les services de l'Etat. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une délégation devait être reçue ce mardi après-midi, par les services de l'Etat. Une réunion avec le secrétaire général de la préfecture, la direction départementale des territoires, la direction départementale de la protection des populations et la Dréal.