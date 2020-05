Rennes : la consommation d'alcool interdite de 16h à 7h sur la voie publique, dès ce mercredi

La préfecture d'Ille-et-Vilaine a décidé d'interdire la consommation d’alcool sur la voie publique de 16h à 7h du matin, à partir de ce mercredi 20 mai et jusqu’au 2 juin prochain. Il est également interdit de pique-niquer. L'interdiction concerne certains secteurs de la ville et notamment les berges de la Vilaine, plage de Baud ou quai Saint-Cyr.

Face à l'irresponsabilité de certains comportements

"Face à l’irresponsabilité de certains comportements, la préfète d’Ille-et-Vilaine a décidé, en concertation avec la maire de Rennes, d’interdire la consommation d’alcool et la pratique du pique-nique hors des espaces autorisés dans certains sites de la ville de Rennes, jusqu‘au 2 juin 2020, justifie Michèle Kiry. Malgré l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sur l’ensemble du territoire national, des dizaines de personnes se sont regroupées, sans respect des distances de sécurité, sur les berges de l’Ille et de la Vilaine ainsi que dans différents sites de la ville de Rennes, lors du premier week-end du déconfinement, les samedi 16 et dimanche 17 mai 2020."

La préfète estime que "de tels regroupements ne permettant pas de garantir le respect des gestes barrières, notamment des règles de distanciation physique, indispensables pour lutter contre la propagation du virus Covid-19". Tout contrevenant risque 135 euros.

Les secteurs concernés

Secteur ouest : quai Eric-Tabarly, promenade Madeleine-Desroseaux, Jardin de la Confluence, quai Saint-Cyr, quai d’Auchel, quai Saint-Cast.

Secteur est : allée Marc-Elder, promenade des Bonnets-Rouges, allée André-Ménard, terrasses du Vertugadin et la plage de Baud jusqu’au pont Vaclav- Havel.

Secteur Saint-Martin : depuis la rue de Saint-Malo, rue et allée Armand-Rebillon et Canal Saint-Martin.